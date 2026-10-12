Nicht immer hatte Alexander Schweitzer Lust auf Berlin. Nach seiner Niederlage bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im Frühjahr sagte er einen eigentlich geplanten Auftritt in der Hauptstadt ab, stieg erst gar nicht in den Flieger. Er wollte lieber keine Bilder mit Blumenstrauß produzieren, die an ein Begräbnis erinnern. Der „Kampf seines Lebens“, wie Schweitzer den Wahlkampf immer wieder genannt hatte, war verloren. Nach mehr als drei Jahrzehnten musste seine SPD aus der Staatskanzlei ausziehen. Den neuen Ministerpräsidenten stellt die CDU.