8. Februar 2019, 18:50 Uhr Kommando Spezialkräfte Elitesoldat suspendiert

Der Staat habe die Lage wegen der Flüchtlinge nicht im Griff, man müsse die Dinge selbst in die Hand nehmen, soll der Mann gesagt haben. Der KSK-Offizier, der den "Reichsbürgern" nahestehen soll, wurde vom Dienst freigestellt.

Von Joachim Käppner

So war das schwerlich gedacht: Angeblich hat sich ein Oberstleutnant der Elitetruppe KSK weniger als Staatsbürger in Uniform gefühlt denn als "Reichsbürger" in Uniform. Wie das Verteidigungsministerium in Berlin am Freitag der Süddeutschen Zeitung bestätigte, laufen Ermittlungen gegen den Offizier. Er darf seinen Dienst nicht ausüben und die Uniform nicht tragen. Der Mann soll, wie Bild und Spiegel berichtet hatten, sinngemäß geäußert haben, der Staat habe die Lage wegen der vielen Flüchtlinge nicht mehr im Griff, deshalb müssten die Dinge selbst in die Hand genommen werden. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe habe er Gedankengut der selbst ernannten "Reichsbürger" vertreten, welche die Bundesrepublik und ihre demokratische Ordnung nicht anerkennen.

Auf die Spur des Mannes waren Fahnder im Zuge von Telefonüberwachungen wegen des Falls des Soldaten Franco A. gekommen, der einen Terroranschlag geplant haben soll. Wie aus Sicherheitskreisen zu hören war, gebe es dabei keinerlei Zusammenhang zwischen A. und dem Fall des Oberstleutnants. Es soll sich bei diesem aber um denselben Soldaten handeln, der bereits 2007 einen Kameraden rechtsextrem beschimpft und auch bedroht hatte und diszipliniert worden war. Für den Ruf des KSK, das derzeit um Nachwuchs wirbt, ist die Affäre ein neuerlicher Rückschlag.

Das Kommando Spezialkräfte wurde 1996 aufgestellt und gilt als Eliteverband, vergleichbar den Special Forces der USA oder der Antiterroreinheit Sayeret Metkal in Israel, wo auch KSK-Soldaten trainiert wurden. Einsätze zur gezielten Tötung von Gegnern sind dem KSK anders als diesen Verbänden nicht erlaubt, zu seinen Aufgaben gehören Spezialaufklärung und Geiselbefreiungen. Die Truppe ist im schwäbischen Calw stationiert und wurde bei Kämpfen in Afghanistan, zur Festnahme von Talibanführern sowie zur Ergreifung von serbischen Kriegsverbrechern der Balkankriege eingesetzt.

Beim Kommando Spezialkräfte gab es mehrere Skandale wegen rechter Umtriebe

Weit weniger im Sinne der Gründer waren schlagzeilenträchtige Skandale im Kommando. So warf Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) den ersten KSK-Kommandeur Reinhard Günzel 2003 sofort hinaus, als rechte und offenbar antisemitisch motivierte Äußerungen des Generals bekannt wurden. 2017 wurde bekannt, dass bei einer alkoholreichen Feier des KSK rechtsextreme Musik gespielt worden sei und ein Soldat mehrmals den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben soll. Erst Ende 2018 wurde der Mann suspendiert, im Januar dieses Jahres akzeptierte er laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl. Intern ermittelt die Bundeswehr, ob ihn Kameraden bei Befragungen zu den Vorfällen auf der Feier durch Falschaussagen gedeckt haben.