Von Vinzent-Vitus Leitgeb

In dieser Woche wurde wieder sehr viel über Bundeskanzler Sebastian Kurz geschrieben: über seine Taktik während der 91,5 Verhandlungsstunden des EU-Gipfels, über seinen Satz zu den "kaputten Systemen" anderer Länder und über den Moment, in dem der französische Präsident Emmanuel Macron offenbar vor Wut über Kurz mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, wie auch hier in der Seite-Drei-Reportage (SZ Plus) zu lesen ist. Wozu Kurz selbst in der "Zeit im Bild 2" sagte, Macron sei eben "sehr, sehr ang'fressen gewesen".

Im Schatten der zähen Verhandlungen in Brüssel hat sich eine andere, nicht unwichtige Entscheidung in Österreich Tag um Tag verschoben - weil die Bundesregierung die Rückkehr des selbsternannten sparsamen Kanzlers abwarten wollte. Es ging um eine Entscheidung, die nichts mit Fonds oder Rabatten zu tun hatte, sondern unter anderem mit sogenannten Rhinoviren: Von diesem Freitag an gilt in Österreich, wo die Maskenpflicht Mitte Juni weitgehend gelockert wurde, erneut eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Supermärkten, Tankstellenshops und Post- sowie Bankfilialen. Denn die Zahl der aktuell positiv Getesteten steigt wieder; derzeit liegt sie bei 1.461, mehrmals in dieser Woche ist die Zahl um mehr als 100 Fälle innerhalb eines Tages gestiegen. Für Gesundheitsminister Rudolf Anschober ist diese Entwicklung "kein Grund für Alarmismus". Dennoch haben Finnland und Tunesien an diesem Freitag bekanntgegeben, dass Reisende aus Österreich sich in Quarantäne begeben sollen.

Nun ist es ja so, dass es seit dem Beginn der Pandemie knapp neun Millionen Virologie-Expertinnen und Experten in Österreich gibt - mich eingeschlossen. Aber auch ich habe mich offenbar zu stur auf Coronaviren spezialisiert und die Rhinoviren dabei in überraschender Frequenz, wie mir ein Blick in Archive gezeigt hat, überhört oder überflogen. Bis jetzt. Bis sie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag auf einer Pressekonferenz erwähnte.

Es handelt sich dabei um Erkältungsviren, die meistens nur einen Schnupfen auslösen, allerdings ein guter Indikator für virologisches Geschehen im Land sind, weil sie häufig auftreten und in Stichproben regelmäßig untersucht werden. Während der strengen Ausgangsbeschränkungen Anfang des Jahres seien die Rhinovirus-Zahlen auch "völlig im Keller" gewesen, so Anschober, jetzt aber steigen sie schnell, "es brodelt." Das heißt: Obwohl die Corona-Zahlen im Moment vor allem noch durch einzelne Cluster zunehmen, gibt es dank Rhino-Zahlen Hinweise, dass auch andere Tröpfcheninfektionen zunehmen dürften. Und dass Masken an zentralen Orten daher wieder eine gute Idee sein könnten.

Klar: Das mögen manche für eine ähnlich bahnbrechende Beobachtung halten, wie die des Bundeskanzlers zum ang'fressenen Macron. Für andere vermeintliche Virologie-Expertinnen und Experten ist sie dann doch spannend. Und gerade für Bayern kommen die neuen Regeln zu einem guten Zeitpunkt: Jetzt, da hier die Sommerferien beginnen, kommen womöglich auch weniger Österreich-Urlauber so verschnupft wieder nach Hause wie meine Chefin im Podcast-Team, die vergangene Woche in Kärnten war. Ihr Corona-Test ist negativ, meine völlig unqualifizierte Schnelldiagnose lautet also: Rhinoviren. Neben erweiterter Maskenpflicht spricht sie sich allerdings vor allem für ein schnellstmögliches Buffet-Verbot in Hotels aus.

Diese Kolumne ist zuerst am 24. Juli 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.