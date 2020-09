Unsere Korrespondentin ist von London nach Wien umgezogen. Was die Politik angeht, so ist Umlernen angesagt.

Von Cathrin Kahlweit

Wer oft umzieht, weiß: Schon nach Stunden des Sortierens, Packens, Tragens, Verladens, Schwitzens und Schimpfens entwickelt man als Umziehende ein Stockholm-Syndrom. Man ist als Opfer der Umzugsfirma und den Möbelpackern ausgeliefert - und empfindet umgehend eine tiefe Zuneigung zu den Tätern.

Da kommen Männer in die Wohnung, die doch so schön vertraut und zugemüllt war mit Zeug, das kein Mensch braucht, sie nehmen alles mit, hinterlassen Schmutz und Leere. Beim Einziehen in die neue Wohnung bringen sie die staubigen Möbel zurück, und mit ihnen die alte Überfülle, die man doch hinter sich lassen wollte.

Ich bin vergangene Woche von London nach Wien umgezogen, aus der hippsten Metropole Europas in die lebenswerteste. Beim Auszug hatte es 35 Grad, beim Einzug goss es in Strömen. Die Polen, die für mich in London auszogen, hätten trotz der brüllenden Hitze gar nicht entspannter sein können; sie verlassen übrigens alle Ende des Jahres das Königreich, weil sie sich den Brexit nicht antun wollen. Und die Polen, die für mich in Wien einzogen, hätten trotz des Dauerregens und der durchweichten Kisten nicht lustiger sein können. Man ist also melancholisch, gestresst, erschöpft, und doch zutiefst dankbar, ja demütig. Was für ein brutaler Job: den der Möbelpacker meine ich, nicht den der Österreich-Korrespondentin.

Wien ist bekanntlich stolz darauf, bei internationalen Umfragen immer wieder ganz vorn zu landen, was die Lebensqualität angeht; und wer, wie ich, ein paar Jahre weg war, ist denn auch ganz überrascht über die vielen neuen Fahrradwege (bitte auf der Praterstraße stadteinwärts auch noch einen anlegen, danke), über begrünte Begegnungszonen, die noch vor Jahren von den Konservativen heiß umkämpft waren, über neue Stadtviertel und neue Tramlinien.

Was die Politik angeht, so ist Umlernen angesagt: Das Image des österreichischen Kanzlers, Sebastian Kurz, unterscheidet sich grundlegend von dem des britischen Premiers, Boris Johnson. Der eine soll, erzählt man sich, über Wasser gehen können oder zumindest gern so tun als ob, der andere bleibt schon beim Abseilen per Zip Line im Victoria Park hängen.

Der eine ist immer wie aus dem Ei gepellt und hat die Haare schön, der andere besitzt offenbar nicht mal einen Kamm. Der eine spricht immer sehr vage, weil dann keine kritischen Nachfragen kommen, der andere kennt sich mit Details ohnehin selten aus.

Eine Gemeinsamkeit gibt es: Beider Kabinette wurden so zusammengestellt, dass sie die Stars sind, aber beide haben einen Star im Kabinett, der sie bisweilen zu überstrahlen droht - im Falle von Kurz ist das Gesundheitsminister Rudi Anschober, im Falle von Johnson sein Finanzminister Rishi Sunak. (Gut für Kurz: Von seinem Finanzminister droht ihm keine Gefahr; der will jetzt in Wien Bürgermeister werden, aber irgendwie dann doch nicht, und das Rechnen muss er auch noch üben.)

Es wird also, alles in allem, eine spannende neue Zeit. Und jetzt gehe ich erst mal in meiner Wohnung all die Dinge suchen, die kein Mensch braucht, und von denen ich sowieso nicht weiß, wo die Möbelpacker sie hingetan haben.

Diese Kolumne ist zuerst am 4. September 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.