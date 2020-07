Von Martin Zips

Es gibt ja Menschen, die sind seit Pandemiegeginn deutlich dicker geworden. Älter, grauer, ernster. Die Sorgen, der Tabak, der Alkohol. Ganz anders mein Freund, der Leopoldstädter!

Als ich kürzlich in Wien aus dem Railjet stieg, stand er plötzlich schlank und glücklich vor mir. In einer sehr engen, pinken Fahrradhose. Das liegt wohl auch daran, dass er derzeit die Finger lässt von Wurstsemmeln.

Apropos Wurstsemmel - die spielte diese Woche in der Berichterstattung zum Ibiza-Untersuchungsausschuss eine Rolle. Geladen war Christian Pilnacek, der mächtige Strafrechtssektionschef im Justizministerium; hinterher kritisierte er die "sinnlosen Fragen" der Abgeordneten und beschwerte sich, dass einer von ihnen während der Befragung eine Wurstsemmel aß. Aufregung gab es außerdem über die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Nun ist aber der Ausschuss erst mal in Sommerpause. Derweil wundert sich Österreich über eine spektakuläre Bankenpleite im Burgenland.

Zurück zum Leopoldstädter. "Wo ist denn dein alter Motorroller?", wollte ich von ihm wissen. "Ach, Motorroller waren gestern", hat er gesagt. "Die klingen wie alte, sterbende Vögel." Was war nur mit ihm los? Hatte er nicht eben noch gegen das Rauchverbot in der Gastronomie protestiert? "Ja, da schaust", sagte der Leopoldstädter und lachte. "Man entwickelt sich eben weiter. Aber du, du siehst immer noch aus wie deine Bundeskanzlerin." Und dann hat mir der Leopoldstädter erklärt, wie viele Gänge sein neues Fahrrad hat und dass der Helm das Teuerste gewesen sei an seiner Ausrüstung. Echt jetzt? Der Helm?

Der Leopoldstädter hat meinen Rollkoffer genommen und ihn recht sportlich in ein Schließfach geworfen. Das Wetter sei so herrlich, meinte er. Da könne man doch gleich vom Bahnhof aus einen Radlausflug machen. "Du akkordierst?", hat er mich gefragt. Das Wort hatte ich noch nie gehört. "Mit welchem Rad soll ich denn fahren?", habe ich ihn gefragt. Aber der Leopoldstädter hatte mit seinem Telefon schon irgendwas freigeschaltet an einem Radlstand. "Digital first!", hat er gesagt. Und dann bin ich mit ihm losgeradelt.

Er war gleich ein bisschen ungehalten, der Leopoldstädter, weil ich nicht ganz so schnell war wie er. Erst sind wir am Belvedere vorbei und dann beim Musikverein links rüber zum Karlsplatz. Spätestens beim Kunsthistorischen Museum wäre ich gerne abgestiegen und hätte mich mit ihm auf einer Parkbank darüber unterhalten, warum der Eike Schmidt am Ende doch in Florenz geblieben und nicht von den Uffizien nach Wien gewechselt ist, als Museumsdirektor. Oder, kleiner Witz, ob "Kurz"-Arbeit eigentlich eine österreichische Erfindung ist.

Aber da ist der Leopoldstädter schon schnell in die Neustiftgasse abgebogen. Er hätte mich auch eh nicht gehört, denn er hatte so einen digitalen Knopf im Ohr, in dem ihm eine Computerstimme sagte, wie er weiterfahren soll.

Nach elf Kilometern stoppte der Leopoldstädter. "Das ist der Steinhof!", rief er. Aber da waren überhaupt keine Steine, sondern nur Wiesen und Bäume. Der Leopoldstädter sagte, er werde mir jetzt die Kirche vom Otto Wagner (über den meine Kollegin Laura Weißmüller hier interessante Dinge zu berichten weiß) zeigen, aber die Kirche war geschlossen. Also haben wir uns auf eine Parkbank gesetzt und die Ruhe und den Ausblick genossen.

Und dann sind wir zusammen ein Bier trinken gegangen, ohne eine Wurstsemmel zu essen.

Dieser Text ist zuerst am 17. Juli 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.