Kolumne von Heribert Prantl

Manchmal kriegt das Wertlose, das Mickrige und eigentlich Nichtige besondere Bedeutung - dann nämlich, wenn daran ein Prinzip befestigt wird. Darin besteht die Bedeutung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Strafbarkeit des sogenannten Containerns. Die Karlsruher Richter reiten hier recht stur auf Prinzipien. Berge von Lebensmitteln werden in Deutschland weggeworfen. Wer das weggeworfene, unverkäufliche Zeug aus dem Müllcontainer holt, macht sich aber als Dieb strafbar, Wertlosigkeit hin oder her. So hat es Karlsruhe soeben entschieden. Eigentum sei nun mal Eigentum, sagen die höchsten Richter.

Die Richter tun so, als sei das Eigentum ein natürliches absolutes Recht. Das ist es aber nicht. Das Eigentumsrecht ist eine Rechtszuweisung, wie Karlsruhe früher einmal selbst festgestellt hat: "Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt" heißt es nämlich im einschlägigen Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Und im Absatz 2 steht: "Eigentum verpflichtet." Karlsruhe hat sich aber in seiner Entscheidung über das Containern damit nicht beschäftigt. Karlsruhe hat nichts dazu sagen wollen, was zu tun ist, wenn Lebensmittel massenhaft weggeworfen werden. Karlsruhe entscheidet, als gäbe es keinen Sozialstaat. Karlsruhe ist eigentums-fundamentalistisch.

Die Verfassungsrichterin Wiltraut Rupp-von Brünneck hat in einem Sondervotum 1973 das Karlsruher Gericht für seine Scheu gerügt, das Sozialstaatsprinzip der verfassungsrechtlichen Prüfung nutzbar zu machen. Sie mahnte an, stets zu fragen, ob ein zu prüfendes Gesetz den Anforderungen sozialer Gerechtigkeit genüge. Das gilt noch heute. Und daran fehlt es.

Der Eigentums-Fundamentalismus ist im Bürgerlichen Gesetzbuch seit 1. Januar 1900 verankert: Der Eigentümer einer Sache "kann mit der Sache nach Belieben verfahren". So steht es seit damals im BGB - "soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen". Der Paragraf 903 hat das Ende der Monarchie überdauert, die Weimarer Republik, den Naziterror, auch den Beitritt der DDR mit ihrem Staatseigentum. Der Eigentümer kann im Prinzip machen, was er will. Er kann also die Sache wegsperren, er kann sie wegwerfen, er kann sie verschenken. Er kann sie kaputt machen, er kann sie mit Tupfen oder Streifen anmalen oder an die Wand nageln. Wenn die Sache ein Grundstück ist, kann er es mit Rosen oder mit Feldsalat bepflanzen, er kann dort Hasen oder Hühner züchten. Er kann das Haus, das auf dem Grundstück steht, verlottern lassen. Und wenn die Sache ein Gewerbebetrieb, wenn es ein Unternehmen ist, dann kann er den Laden zusperren.

Das Eigentum ist "Mittel und Ausdruck der individuellen Selbstverwirklichung". So meint es das BGB und so schreiben es Verfassungsrechtler in ihren Kommentaren: Eigentum sei die Verkörperung und das Resultat von Freiheit. Also kann der Eigentümer eben mit seiner Sache nach Belieben verfahren. Das ist die Grundregel, das ist der Kern, das ist der Ausgangspunkt des Sachenrechts. Das ist die Basis, auf der Karlsruhe über das Containern entschieden hat.

Das Eigentum ist und bleibt das goldene Kalb. Und der Paragraf 903 BGB ist die Anleitung zum Tanz ums goldene Kalb. Da spielt es auch keine Rolle, wenn das Kalb gar nicht golden, sondern aus zerbeultem Blech ist; da macht es nichts, wenn es sich gar nicht um ein Kalb, um ein Kfz oder um eine gewaltige Kapitalanlage handelt, sondern um eine Kartonage mit alten Quarkbechern in der Mülltonne.

Ist der Mensch wirklich nur dann Mensch, wenn und weil er Eigentümer ist, wie es konservative juristische Großkommentatoren nahelegen? Ist er nur dann frei, wenn er Eigentum hat? Muss deswegen das Herrschaftsrecht auch am Wertlosen und Weggeworfenen prinzipienreiterisch verteidigt werden? 120 Jahre Rechtsgeschichte haben dazu geführt, dass der zitierte Satz im BGB immer mehr Einschränkungen erfahren hat und dem "Belieben" immer mehr Gesetze entgegenstehen; der Gesetzgeber hat nämlich gelernt, dass es unzuträglich ist, wenn ein Eigentümer mit seinen Häusern oder seinen Unternehmen "nach Belieben" verfährt.

Das unumschränkte Herrschaftsrecht des Eigentümers und das freie Spiel der Kräfte, wie es der reine Wirtschaftsliberalismus propagiert, produzieren nämlich, wenn man nicht reguliert, unannehmbare Ergebnisse. Deshalb gibt es, zum Beispiel, den Kündigungsschutz, den Umweltschutz und den Arbeitnehmerschutz; deswegen gibt es das Kartellrecht und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Das Herrschaftsrecht des Eigentümers ist auf diese Weise eingeschränkt.

Das Bundesverfassungsgericht will gleichwohl, dass diejenigen als Diebe bestraft werden, die weggeworfenes Zeug aus dem Müll holen. Die Richter haben das hoffentlich mit schlechtem Gewissen so entschieden, denn der achtlose Umgang mit Lebensmitteln ist ein Skandal. Berge von Brot, Fleisch, Obst und Gemüse werden weggeworfen. Aber der Skandal verschwände nicht einfach dann, wenn das Containern ausdrücklich erlaubt würde. Es verlöre seinen Reiz und sein Protestpotenzial. Vielleicht käme gar die Meinung auf, dass die Armen sich doch bequem aus den Containern hinterm Supermarkt bedienen können, wenn sie nur wollen.

Aber: Die Bestrafung des Containerns bestraft einen Protest, der eigentlich belohnt gehört. Die Belohnung dieses Protests bestünde darin, das Wegwerfen von Lebensmitteln unter Strafe zu stellen, wie das in Frankreich geschehen ist. Die Bilanz: Die Tafeln erhalten mehr Lebensmittel. Das verhindert nicht die Überproduktion und Verschwendung von Lebensmitteln, weist aber in die richtige Richtung. Für eine solche Regelung in Deutschland gibt es eine Basis im Grundgesetz: "Eigentum verpflichtet." Es verpflichtet zum achtsamen Umgang mit Lebensmitteln.

Vor über 75 Jahren, als das Grundgesetz geschrieben und das Eigentumsgrundrecht formuliert wurde, war ein Missbrauchsvorbehalt in der Diskussion, nämlich der Satz: "Wer sein Eigentum missbraucht, kann sich nicht auf den Schutz dieser Bestimmung berufen." Der Satz hat keine Aufnahme ins Grundgesetz gefunden, weil man ihn für selbstverständlich, also für überflüssig hielt. Er ist es nicht.