Ein Künstlerkollektiv hält "Schandwache" am Denkmal des ehemaligen Wiener Bürgermeisters - sie soll zumindest bis zur Wahl am Sonntag dauern.

Von Cathrin Kahlweit

Kurz nachdem ich 2012 das erste Mal als Korrespondentin nach Österreich kam, habe ich darüber geschrieben, ob in Wien Straßen, Plätze und Einrichtungen umbenannt werden sollten, die nach historisch problematischen Persönlichkeiten benannt sind, nach Antisemiten beispielsweise. In der Hauptstadt war eine Kommission unter Leitung des Historikers Oliver Rathkolb eingerichtet worden, welche die Umbenennung von mehr als 4000 Straßen prüfte. Eine der ersten Entscheidungen damals: Der Karl-Lueger-Ring sollte von nun an Universitätsring heißen. Lueger, der von 1897 bis 1910 Bürgermeister der Stadt war, war damals wie heute - wenn man ausnahmsweise einmal kurz und bündig Wikipedia zitieren will - "wegen seiner Bedeutung für die Entwicklung Wiens zur modernen Großstadt einerseits und seines Antisemitismus andererseits bis heute Gegenstand heftig geführter Kontroversen".

Daran hat sich nichts geändert. Jetzt bin ich gerade mal seit fünf Wochen zum zweiten Mal als Korrespondentin in Wien - und schreibe über: Karl Lueger. Nicht mehr über die Straße, sondern über den Karl-Lueger-Platz am Ring und das dazu gehörige Denkmal. Beides gibt es immer noch. Sie sind, wie soll man sagen: "bis heute Gegenstand heftig geführter Kontroversen".

Parallel zur "Black Lives Matter"-Bewegung in den USA verfolgen auch in Wien viele Menschen die Idee, es müsse endlich mal ein konsequenter und verantwortungsbewusster Umgang mit dem Antisemiten Lueger her, von dem, wie der Schriftsteller Robert Menasse kürzlich völlig zu Recht schrieb, "Adolf Hitler lernte". Man kann im "Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands" nachlesen, was stattdessen zuletzt geschah: Im März veranstalteten Rechtsextreme, was sie gern tun, eine Gedenkveranstaltung zu Luegers 110. Todestag am Denkmal. Mitte 2020 begannen dann Identitäre das Denkmal zu bewachen, um das Anbringen kritischer Graffiti zu verhindern. Katholische Verbindungsstudenten hielten Aktionen auf dem Platz ab, ihr Motto: "Defend Bundes- und Cartellbruder Lueger".

Am 5. Oktober entschied sich ein Künstlerkollektiv, am Denkmal eine "Schandwache" abzuhalten - dauern soll sie zumindest bis zu diesem Sonntag, wenn in Wien Landtag und Gemeinderat gewählt werden.

Künstler und Wissenschaftler haben sich solidarisiert, am Mittwoch waren etwa 200 Menschen bei einer Lesung von besonders ekelhaften Lueger-Zitaten auf dem Platz, der nach ihm benannt ist. "Wir wollten den Wahlkampf nutzen, um das Augenmerk darauf zu richten, dass dringend zumindest eine neue Kontextualisierung des Denkmals für Lueger hermuss", sagte mir Anna Witt, die Teil des Kollektivs ist und derzeit täglich am Karl-Lueger-Platz sitzt um die jungen Leute zu unterstützen, die dort mit Protestplakaten und Flugblättern an der Schandwache teilnehmen.

Man muss nur eine Stunde zuhören, um zu verstehen, warum das Thema so schmerzlich und schwierig ist: Alle paar Minuten kommen Menschen vorbei und pöbeln die zwei jungen Frauen an, die für die "Jüdischen österreichischen HochschülerInnen" an der Aktion teilnehmen, und die zwei jungen Männer, die mit einem Banner des Gedenkdienstes (einer Variante des Zivildienstes) vor dem Denkmal stehen: Lueger habe so viel Gutes für die Stadt getan, die jungen Leute sollten sich schleichen, etwas Nützliches tun. Und wenn sich die Pöbler warmgeredet haben, fallen Worte wie "arbeitsscheues Gesindel".

Vor einigen Tagen sind einige Identitäre, bewacht von vermummten Muskelmännern, aufgetaucht, die mit Hammer und Meißel die goldenen Buchstaben des Wortes "Schandwache" abgeschlagen haben, die das Künstlerkollektiv am Denkmal angebracht hatte. Die Polizei schaute ratlos zu.

Wie es mit Lueger nach der Wien-Wahl weitergeht, ist ungewiss. Die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein hat sich mit der Protestaktion solidarisiert. Schon 2012 hatten sich die Wiener Grünen dafür ausgesprochen, das Denkmal um 3,5 Grad nach rechts zu kippen. Das sah ein Entwurf des Künstlers Klemens Wihlidal vor. Umgesetzt wurde er allerdings nie.

Ich persönlich wäre ja dafür, den alten Antisemiten endlich von seinem Podest zu holen, der, wie die Historikerin Brigitte Hamann einst schrieb, alles auf die Formel brachte: "Der Jud ist schuld." Stattdessen werde ich wohl noch Jahre über ihn schreiben.

Dieser Text ist zuerst am 9. Oktober 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.