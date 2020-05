Es gab eine Zeit in Deutschland, in der der Pazifismus eine Massenbewegung war. Der Sticker mit der weißen Taube auf blauem Grund war so eine Art Mitgliedsausweis. Man sah diesen Pazifismus jeden Tag in der "Tagesschau"; er lief mit Transparenten durch die Fußgängerzone; er saß mit Plakaten vor dem Eingangstor der Kaserne. Es war die Zeit der Menschenketten, der Friedensfackeln und der Großdemonstration im Bonner Hofgarten. Es sollte die atomare Nachrüstung verhindert werden, die dann doch kam und in neue Abrüstung mündete. Damals, es war in den frühen Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts, bestand die halbe Bundesrepublik aus atomwaffenfreien Zonen, jeder zweite Deutsche hatte große Sympathien für die Friedensbewegung. Frieden war machbar, Herr Nachbar. Es ist lange her.