Wenn man den Vertretern der Bundesregierung in den vergangenen Wochen bei ihren Pressebriefings zuhörte, so konnte man vor allem zwei Botschaften vernehmen: erstens, Österreich macht alles richtig. Zweitens, Österreich macht alles viel besser als alle anderen. Sebastian Kurz wiederholt das ja bei jeder Gelegenheit, "das Land mit der besten Entwicklung in Westeuropa", "wir haben schneller reagiert als alle anderen", "andere europäische Länder folgen uns".

Über Ischgl, jenen Ort in Tirol, auf den sich Infektionen in halb Europa zurückführen lassen - weil man sich dort lange weigerte, den Ernst der Lage zu erkennen - sagt er nichts. Nun ist zwar nicht erst seit gestern bekannt, dass Eigenlob ein definierendes Kennzeichen des politischen Stils von Bundeskanzler Sebastian Kurz ist.

Dass aber die Grünen, der kleine Koalitionspartner, diese Strategie mittragen, überrascht: Als Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Donnerstag vor die Presse trat und über die Anzahl der Corona-Tests in Österreich sprach, erschien die tatsächliche Zahl nachrangig. Deutlich wichtiger war es ihm zu betonen, dass man im Verhältnis so viel mehr Menschen teste als Spanien, Großbritannien, Frankreich, sogar mehr als Südkorea, nur von Deutschland sei man haarscharf überholt worden, sagte Anschober, als berichte er von einer Segelregatta statt von einer Pandemie mit Tausenden Toten.

Zur Verteidigung von Kurz und Anschober muss man sagen, dass sie mit ihrer Strategie des Eigenlobs nicht ganz alleine sind (O-Ton Markus Söder von gestern: "Bayern testet mehr als Österreich, Niederlande, Südkorea, Japan.") Natürlich kann heute, nach so wenigen Wochen, noch niemand Aussagen darüber treffen, welches Land am Ende am besten, das heißt: am glimpflichsten, durch die Pandemie gekommen sein wird.

Eines kann man Kurz aber schon zugutehalten: eine stringente Kommunikationsstrategie, ein weiteres definierendes Element seiner Politik. Er und seine Minister treten nahezu täglich vor die Presse (mittlerweile mit Mund-Nasen-Schutz und mit Plexiglasscheiben an den Stehpulten) und machen dabei den Eindruck von Geschlossenheit - auch wenn es zeitweilig Verwirrung darüber gab, wer zu Ostern eigentlich wen besuchen darf, oder wo die Masken herkommen sollen, die man im Supermarkt zu tragen hat. Und auch wenn sogar unklar ist, ob die jetzt beschlossenen Gesetze einer Überprüfung durch das Verfassungsgericht standhalten werden.

Kurz kommt dabei auch die Zahnlosigkeit des österreichischen Föderalismus entgegen, der dem Bund deutlich mehr Kompetenzen gibt, als das etwa in Deutschland der Fall ist. Der Kanzler muss sich nicht groß mit den Bundesländern absprechen, und den Landeshauptleuten bleiben nur Alleingänge wie die Sperre des Neusiedler Sees für alle, die nicht in der Nähe wohnen, die der SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gerade durchgesetzt hat. Das richtet sich natürlich gegen Besucher aus Wien, für die der Neusiedler See traditionell ein beliebtes Erholungsgebiet ist. Und es erinnert frappant an die Posse um die Bundesgärten in Wien, mit umgekehrten Vorzeichen: Wochenlang weigerte sich die Bundesregierung, jene Parks in der Hauptstadt zu öffnen, die unter Bundesverwaltung stehen, etwa den weitläufigen Augarten oder den Park von Schloss Schönbrunn. Die Eingänge seien zu schmal, Überfüllung sei zu befürchten.

Seit Dienstag lockert Österreich nun als eines der ersten Länder die Einschränkungen ein Stück weit, und tatsächlich dürften nun viele der europäischen Partner gespannt auf das kleine Land mit den teilweise geöffneten Geschäften und der Maskenpflicht blicken, vor allem auf die Infektionszahlen in den nächsten zwei Wochen.

Allerdings ist die Kurz'sche Erzählung des "Wir sind die Ersten, wir sind das Vorbild" wie immer mit Vorsicht zu genießen: Österreich lockert auch Beschränkungen, die in Deutschland nie galten (Einen kleinen Vergleich zwischen Deutschland und Österreich hat die Zeit im Bild 2 am Mittwoch angestellt). So sind eben erst seit dieser Woche die Bundesgärten in Wien wieder geöffnet - und übrigens alles andere als überfüllt. Dafür gab es in den vergangenen Tagen einen unvorhergesehenen Ansturm auf Baumärkte. Vielleicht wird Österreich in einer Kategorie tatsächlich europaweit führend: bei den Heimwerkerprojekten.

Dieser Text ist zuerst am 17. April 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.