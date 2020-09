Von David Pfeifer

Manchmal vermisst man etwas erst, wenn es nicht mehr erreichbar ist. So ging es mir mit Wien, in diesem Frühjahr, in dem ich in Südfrankreich festhing, im sogenannten confinement. Mit meiner Mutter in Wien konnte ich nur telefonieren, sie berichtete von gesonderten Einkaufszeiten für Pensionisten von acht bis neun Uhr morgens im "Billa" und Spaziergängen durch menschenleere Straßen. Ein seltsames Vergnügen, die stille Stadt wirkte unheimlich, wie eine übrig gebliebene Filmkulisse aus "Der dritte Mann", so erzählte es meine Mutter.

Vor zwei Wochen war ich dann endlich wieder in Wien, und es war fast schöner, als ich es in Erinnerung hatte. Was einerseits daran liegen kann, dass einem wertvoller erscheint, auf was man eine Weile verzichten musste. Andererseits sicher daran, dass Wien höchstens halb so voll war wie sonst im Spätsommer. (Und gewiss auch daran, dass der Wahlkampf für die Landtags- und Gemeinderatswahl am 11. Oktober noch nicht Fahrt aufgenommen hatte.) Meine Mutter und ich saßen etwas müdeflaniert eine halbe Stunde auf einer Bank am Michaelerplatz gegenüber einer der prächtigen Fassaden der Hofburg und beobachteten allerlei europäische Backpacker beim Beeindrucktsein. Sonst findet man dort keinen Platz und schon gar keine Ruhe für so was.

Es war ja nicht alles furchtbar in diesem Sommer. Dass die Besucherströme versiegten, an den überfüllten Plätzen, die man sonst meidet, in Venedig, Barcelona oder eben Wien, kam den Menschen, die trotzdem hinreisten, natürlich sehr entgegen. Das soll keine Diskriminierung asiatischer oder amerikanischer Besuchergruppen sein, nur eine sehr egoistische Beobachtung, dass weniger in solchen Fällen für die wenigen eben mehr ist.

Wir spazierten dann weiter durch den Beeindruckungs-Parcours, über den Heldenplatz, durch den Volksgarten bis zum Künstlereingang des Burgtheater.

Beides, die Hofburg und das Burgtheater, ragen aus einer Zeit herüber, als Österreich noch von einem Kaiser regiert wurde und die Spanische Grippe bald mehr Menschen wegraffte, als Covid-19 es tun wird. Weil man heute eben klüger ist und daheim bleibt, wenn draußen die Keime fliegen.

Ich war im Februar zuletzt im Theater gewesen, ebenso auf einem Konzert und im Kino. Wie sehr mir das gefehlt hat, wurde mir auch erst in Wien klar, als ich in den Arbeitsbereich des Burgtheaters ging, wo ich lächelnde Augen hinter Atemschutzmasken sah, die ein neues Bühnenbild für die nächste Spielzeit einrichteten. Die Saison startet an diesem Freitag mit einer Inszenierung von Martin Kušej, den ich dort besuchte, für ein Abschlussgespräch zu einer Langzeitbeobachtung für das SZ-Magazin, die Sie hier lesen. Der Burgtheater-Direktor wollte seit seinem Antritt im Herbst 2019 ein Gegengewicht zu den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen schaffen. Es ist ein Job, in dem man sich sehr leicht Gegner macht - und dann kam auch noch der große Gegner Corona.

Eine weitere Erkenntnis des vergangenen Sommers: Wenn man mal wieder so richtig genervt ist von den Umständen, in die einen das Leben oder eben ein Virus zwingt, dann lohnt es sich immer mal nachzudenken, ob es anderen Menschen nicht schlechter geht. Ich konnte beispielsweise weiterarbeiten und bekam Gehalt überwiesen, die Zeitung erschien wie gewohnt. Im Gegensatz dazu konnten viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die Regisseurinnen und Dramaturgen, die Maskenbildner und Inspizientinnen nur der Zeit dabei zusehen, wie sie immer zäher verrann.

Nun aber kehrt nicht nur die Kunst, sondern das Leben zurück in die Theater. Auf der Bühne wird es vermutlich normaler zugehen als im Zuschauerraum, in dem Abstand gewahrt werden muss und man sich nur mit Mundschutz zum Platz bewegen darf. Ich werde leider nicht dabei sein können, denn ich hänge schon wieder in Südfrankreich fest und warte auf mein Visum, um für die Süddeutsche Zeitung nach Bangkok zu übersiedeln. Wenn ich es erst mal dorthin geschafft habe, was in einer Woche oder erst in einem Monat so weit sein kann, wird mir das gewiss wertvoll erscheinen. Aber Wien und das Burgtheater werde ich dort sehr vermissen.

Diese Kolumne ist zuerst am 11. September 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.