Sieben lange Wochen des beschränkten Ausgangs sind von diesem Freitag an in Österreich endlich vorüber. Wenn ich so zurückblicke, waren das vor allem zu Beginn furchteinflößende, skurrile, dystopische Tage. Am Freitag, dem 13. März, verkündete Bundeskanzler Sebastian Kurz weitreichende Maßnahmen gegen die Ausbreitung von Covid-19. Die Straßen rund um meine Wohnung in Wien leerten sich, jeder Tag wurde gefühlt zum Sonntag - und das wochenlang. Kaum ein Tag verging, an dem sich nicht ein Mitglied der Regierung ans Volk wandte. Im März hatten die Österreicher durch die Bilder aus den Intensivstationen im nahen Italien stets die mögliche Überforderung des eigenen Gesundheitssystems vor Augen. Kanzler Kurz sagte: "Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist."

Doch dann sanken die Neuinfektionen, der Ton in den Pressekonferenzen wurde leichter, die Straßen und Plätze füllten sich wieder. Nach zwei Monaten im Ausnahmezustand scheint das Schlimmste überstanden zu sein. Die Regierungsparteien loben die Vorreiterrolle Österreichs in Europa, und wie gut man bisher durch die Krise gekommen sei. Das sieht auch der Großteil der Bevölkerung so, wie die hohen Zustimmungswerte belegen.

Aber mit jedem Tag, mit dem die Angst, die wie ein Nebel trotz wochenlangem Sonnenschein über allem hing, schwindet, sollte die kritische Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik wieder wachsen. Eine Debatte über die getroffenen Maßnahmen hört man dieser Tage in Österreich jedoch nur auf geringster Lautstärke. Die "Zeit im Bild 1", die wichtigste Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen ORF, zum Beispiel ist zur Mutmacher-Sendung mutiert. Das war in den ersten Wochen notwendig, das spendete Trost, nahm die Angst. Mittlerweile umweht die Durchhalteparolen und die oftmals unkommentierten Regierungsverkündungen aber ein Hauch von Propaganda.

Dabei gäbe es trotz all dem berechtigten Lob einiges zu hinterfragen. Denn die Entscheidungsgrundlagen der Regierung für ihre Maßnahmen sind intransparent; es sprechen stets Kanzler, Vizekanzler und die jeweiligen Fachminister, unabhängige Expertinnen und Experten treten bei den Pressekonferenzen im Bundeskanzleramt selten auf. Es bleibt weitgehend unklar, auf welcher Grundlage die Entscheidungen getroffen werden. Ein geleaktes Sitzungsprotokoll aus dem März soll etwa zeigen, dass man der Bevölkerung bewusst mit drastischen Worten Angst machen wollte.

Die finanziellen Hilfen, die Milliarden an Steuergeld für die Unternehmen, sind vielerorts noch nicht angekommen. Die Richtlinien sind so kompliziert, dass eigene Tutorialvideos für das Ausfüllen der Anträge produziert wurden. Schon jetzt befürchten Experten, dass bis Jahresende bis zu dreißig Prozent der Gastronomiebetriebe in Wien Insolvenz beantragen werden.

Kaum Aufschrei gab es, als in Tirol die Auslandspresse von Pressekonferenzen ausgeschlossen wurde.

Für die heimische Presse gab es Millionen Euro an Corona-Hilfen, was in Zeiten des Einbruchs im Anzeigengeschäft für viele Medienhäuser überlebenswichtig ist. Die Gelder flossen jedoch zu großen Teilen an den Boulevard, der in dieser Krise mitunter Fake News verbreitete. Sogar eine rechtsextreme Wochenpublikation wurde mit Zehntausenden Euro Steuerfördergeld bedacht.

Und dann gibt es ja immer noch Ischgl, wo sich mehrere Hundert Urlauber mit dem Virus ansteckten. Bis heute fehlt jegliche klare Stellungnahme der Regierung. Kanzler Sebastian Kurz verbreitete im deutschen Fernsehen stattdessen die Hypothese, dass eigentlich München die Virus-Brutstätte in Europa gewesen sei.

Die Corona-Krise ist ein Ausnahmezustand, keine Frage, und Österreich ist bisher gut durch diese Krise gekommen. Nach sieben Wochen Reflexion in den eigenen vier Wänden wird es Zeit, das Biedermeier zu verlassen. Die "neue Normalität" muss auch wieder Raum für eine Normalität an kritischem Diskurs lassen.

Dieser Text ist zuerst am 1. Mai 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.