Auch wenn sich beide in einen Anzug gezwängt haben: Schon optisch sind Sebastian Kurz und Werner Kogler ein ungleiches Paar. Und rhetorisch wurden bei der Präsention des Regierungsprogramms erst recht Differenzen deutlich: ÖVP-Obmann Kurz versuchte mit gut überlegten Formulierungen, "das Beste aus beiden Welten" zu verkaufen. Der in jahrzehntelanger Basisarbeit geschulte Grünen-Chef Kogler bemühte sich zu überzeugen.

Überzeugungsarbeit muss Kogler tatsächlich noch in den eigenen Reihen leisten, auch wenn viele Delegierte des grünen Bundeskongresses an diesem Wochenende direkt oder indirekt in die Verhandlungen eingebunden waren. Denn es gibt mehrere Punkte im Koalitionsabkommen, die für die Grünen nicht unter Kompromiss zu verbuchen sind.

Was die Verteilung der Macht betrifft, sind die beiden Koalitionspartner streng nach dem Wahlergebnis vorgegangen: 37,5 Prozent für die ÖVP und 13,9 Prozent für die Grünen ergibt den Faktor 2,7. Das betonte Kogler gleich mehrfach. Als studierter Volkswirt und langjähriger Budgetsprecher beherrscht er in Zeiten des elektronischen Rechners noch die Kunst des Kopfrechnens. Die ÖVP hat damit mehr als doppelt so viele Ministerien wie die Grünen. Dass alle Sicherheitsagenden nun in ÖVP-Ministerien angesiedelt sind, wird ein Diskussionspunkt für viele Grüne sein.

Was der Glaubwürdigkeit der Grünen schon jetzt schadet, ist die Sicherungshaft. Dass ein zusätzlicher Tatbestand eingeführt werden soll, der das Festhalten ohne Verurteilung, offenbar auch ohne konkreten Verdacht auf einen bestimmten Tatbestand ermöglichen soll, ist ein schwerer Eingriff in den Rechtsstaat. Das war Sebastian Kurz aber, so behaupten es Verhandler, ein derart wichtiges Anliegen, dass sich der kleine Koalitionspartner gefügt hat. Im Koalitionspakt steht das Wort verfassungskonform vor diesem Vorhaben. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Grünen auf den Einspruch des Verfassungsgerichtshofs hoffen, der in den vergangenen Wochen mehrere Projekte der türkis-blauen Regierung aufgehoben hat. Darunter war auch eine verschärfte Überwachung der Bürger, die diese Koalition in einem Punkt nun verstärken will: Akustische Überwachungsmöglichkeiten sollen von Räumlichkeiten auch auf Fahrzeuge ausgeweitet werden.

Für einen Mitte-rechts-Kurs steht auch das Kopftuchverbot, das nun bis zum Alter von 14 Jahren gelten soll. Die Grünen haben es stets bekämpft, jetzt tragen sie es mit. Dieser Aspekt ist es auch, der in ausländischen Medien wie dem britischen Guardian in den Mittelpunkt der Berichterstattung gestellt wurde. Auch wenn es vor allem um Symbolpolitik geht - hier hat sich die ÖVP zu hundert Prozent durchgesetzt. Und dass sie auch in Zukunft ihre Politik in diesem Bereich durchsetzen kann, das sichert ein "Modus zur Lösung von Krisen im Bereich Migration und Asyl". Hier steht, dass eine Partei einen Initiativantrag im Parlament einbringen und sich dann Mehrheiten suchen kann, "auch wenn es ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten der beiden Koalitionspartner gibt". Im Klartext: Die ÖVP kann mit der FPÖ Gesetze beschließen. Ein Beobachter beschrieb diesen ungewöhnlichen Passus so: Das ist, wie wenn in einem Ehevertrag festgelegt wird, dass ein Partner fremdgehen darf.

In der Klimapolitik ist dagegen auffällig viel nicht entschieden worden. Das Wort "Evaluierung" kommt sehr oft vor. Hier geht das Ringen der Koalitionspartner noch weiter. Aber auch Sebastian Kurz weiß, dass er mit dem Thema Klimaschutz punkten kann. Bereits 2040 will Österreich CO₂-neutral sein - zehn Jahre früher als Deutschland. Aber wie das erreicht werden kann, bleibt vage. Über die angestrebte Kostenwahrheit bei den CO₂-Emissionen wird bis 2022 nachgedacht. Über eine CO₂-Steuer diskutiert eine Taskforce weiter.

Türkis und Grün haben jeweils die ihnen wichtigen Bereiche Migration und Klimapolitik in den Mittelpunkt gestellt - es sind die sogenannten Megathemen, die derzeit der Zeitgeist vorgibt. Kurz hätte lieber erneut mit den Freiheitlichen koaliert, was nach dem Ibiza-Video und dem, was seither noch ans Tageslicht kam, nicht mehr möglich ist. Aber der frühere Windsurfer hat sich wieder einmal nach dem Wind ausgerichtet. Er hat auch deshalb die Grünen und nicht die SPÖ als Koalitionspartner gewählt, weil er um die Signalwirkung über Österreich hinaus weiß. Bei aller Skepsis, bei allem Zweifel: Diese Regierung, die noch dazu mehrheitlich mit jungen Frauen besetzt ist, hat eine Chance verdient - allein mit Blick auf die Alternativen zu dieser Zusammenarbeit.

