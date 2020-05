Irgendwann in dieser Woche habe ich mich gefragt: Wo ist eigentlich der Kanzler? Als sich das Coronavirus in Österreich ausgebreitet hat, ist auch Sebastian Kurz sofort ubiquitär gewesen - mit ständigen Pressekonferenzen im Kanzleramt und Auftritten in den Fernsehstudios. Täglich und oft genug mehrmals täglich ist der Regierungschef zu sehen gewesen. Und dann plötzlich diese Funkstille. In Nordkorea würde das sogleich Spekulationen auslösen, aber zum Glück ist ja Wien nicht Pjöngjang und der junge Kanzler von ganz anderer Statur als der kugelrunde Kim. Vielleicht, so habe ich mir gedacht, ist Kurz ja auch einfach mal zwischendurch zum Shoppen gegangen oder zum Friseur, das geht ja jetzt alles wieder.

Doch natürlich kann auch Kurz nicht jeden Tag zum Friseur gehen, und wenn doch, dann bestimmt nicht den ganzen Tag. In der Logik seiner Politikinszenierung ist also eher zu vermuten, dass auch das plötzliche Verschwinden von der Bildfläche ein Zeichen, wahrscheinlich sogar ein Signal ist - dafür, dass sich die Lage entspannt hat im Land. Da ist es nicht mehr jeden Tag vonnöten, dass der Kanzler höchstselbst den Bürgern sagt, dass sie sich die Hände waschen und voneinander Abstand halten müssen in der Maßeinheit eines Babyelefanten.

Auch für regierungsamtliche Angstverbreitung nach dem Motto "Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona verstorben ist", besteht derzeit bei sinkenden Infektionszahlen zum Glück kein Anlass mehr. Zur "neuen Normalität", die Kanzler Kurz so gern propagiert, gehört es dann eben auch, dass er zwischendurch mal wieder mehr im Hintergrund agiert und regiert. Während vom Vizekanzler Werner Kogler abwärts die Ministerriege weiter die einzig offene Bühne des Landes im Kongresssaal des Kanzleramts am Ballhausplatz bespielte, hat Kurz vielleicht sogar Home-Office machen können. Mit den anderen Staats- und Regierungschefs aus der EU und vom Westbalkan war ohnehin nur ein virtueller Gipfel möglich in dieser Woche.

Am Donnerstag aber war er dann plötzlich doch wieder zu sehen. Da hat er eine Stellungnahme abgegeben zu seinem aktuellen Lieblingsprojekt, jener Allianz der "smarten Staaten", die bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Israel zählt dazu, Singapur oder auch Australien und Neuseeland, und Kurz hat deren Regierungschefs nun schon zum zweiten Mal am Bildschirm zusammengetrommelt.

Weltpolitik per Videoschalte. Und am Freitag war Kurz in der nächsten Videoschalte zu sehen. In der Konferenz mit Vertretern des Gastgewerbes hat er gleich noch eine Botschaft über die Landesgrenzen verdündet. Es werde zum Öffnen der Grenze zu Deutschland kommen, und zwar "noch vor dem Sommer". Man lernt daraus: Auch wenn Kurz mal kurz weg ist, ist er noch da, und zwar überall.

Dieser Text ist zuerst am 8. Mai 2020 im Österreich-Newsletter erschienen.