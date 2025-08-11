Ein politischer Mord erschüttert Kolumbien. Am Montag erlag der Senator und konservative Präsidentschaftsbewerber Miguel Uribe Turbay seinen schweren Verletzungen. Uribe wurde 39 Jahre alt, er ist nicht verwandt mit Kolumbiens Ex-Präsident Álvaro Uribe Vélez, wohl aber Mitglied in dessen Partei Centro Democrático. Für diese wollte Uribe Turbay bei den Präsidentschaftswahlen im März 2026 antreten, die parteiinternen Vorwahlen sollen in den nächsten Monaten stattfinden. Er war einer der profiliertesten Oppositionspolitiker Kolumbiens.
KolumbienPräsidentschaftsbewerber stirbt nach Attentat
Lesezeit: 3 Min.
Ein 15-Jähriger schießt Miguel Uribe Turbay in den Kopf, nun erliegt dieser seinen Verletzungen. Der Tod des konservativen Politikers weckt in Kolumbien böse Erinnerungen.
Von Benedikt Peters, München
Die Welt 2035 – Wie leben wir in zehn Jahren?:„Wenn es zum Krieg kommt, dann eher vor 2035“
Litauens Ex-Außenminister Landsbergis prophezeit: Wenn Russland die Ukraine unterwirft, bevor Europa aufgerüstet hat, könnte Putin ein baltisches Land angreifen. Das kritische Zeitfenster: drei bis fünf Jahre ab jetzt. Der Hoffnungsfaktor: Deutschland.
Lesen Sie mehr zum Thema