Zum Hauptinhalt springen

Wahlen in KolumbienUltrarechter kämpft im Land der Narcos um die Präsidentschaft

Lesezeit: 4 Min.

Beim Militär war er nie, aber bei seinen Auftritten salutiert Abelardo de la Espriella gern, so wie es dieses Plakat in Medellin zeigt.
Beim Militär war er nie, aber bei seinen Auftritten salutiert Abelardo de la Espriella gern, so wie es dieses Plakat in Medellin zeigt. Juan David Duque/REUTERS

In Kolumbien sind die großen Rivalen bei der Präsidentschaftswahl ein Menschenrechtler und ein Hardliner, der Bomben auf Drogenkriminelle werfen will. Freut sich am Sonntag einmal mehr Donald Trump?

Von Jan Heidtmann, Buenos Aires

Abgestimmt wird über den nächsten Präsidenten in Kolumbien erst am kommenden Sonntag. Doch geht es nach der Börse in Bogotá, steht ein Gewinner bereits fest: Abelardo de la Espriella, 47, der sich selbst „El Tigre“, den Tiger nennt. Anfang der Woche schälte sich zunehmend heraus, dass Espriella nun das rechte Lager anführt und mit großer Sicherheit in einer zweiten Wahlrunde gegen den Kandidaten der Linken antreten wird. Nicht nur die Börse, auch der wichtige Kurs des kolumbianischen Pesos gegenüber dem Dollar stiegen in dieser Erwartung kräftig.

Zur SZ-Startseite

Globaler Drogenhandel
:Dieser Krieg ist verloren

Noch nie wurde so viel Kokain hergestellt und konsumiert. Über ein Geschäft, gegen das Polizei und Militär wenig Chancen haben – und das ganze Gesellschaften destabilisiert.

SZ PlusVon Matthias Kolb

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite