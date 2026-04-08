Zeitweise waren die Anträge seit mehr als 20 Jahren in Bearbeitung: Nun erhalten knapp 1 350 indigene Familien in Kolumbien die Zusage für die Erweiterung und Errichtung von Schutzgebieten in den Departements Guaviare, Nariño, Guainía und Vichada. Es handle sich um rund 126 000 Hektar Land. Mit der Entscheidung soll der Schutz der Landschaft in ökologisch wichtigen Regionen gewährleistet werden, wie die Nationale Landagentur (ANT) mitteilte.

ANT-Funktionär Olinto Rubiel Mazabuel begründete die Maßnahme innerhalb einer Agrarreform damit, dass die vorgesehenen Schutzgebiete für die ökologische Vernetzung zwischen dem Anden-Gebirge und dem Amazonasgebiet in dem südamerikanischen Land von entscheidender Bedeutung seien. Von der Maßnahme profitieren zahlreiche kleine indigene Gemeinden und Völker.