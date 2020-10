Mayerlín Vergara Pérez hat in La Guajira an der Grenze zu Venezuela ein Heim für missbrauchte Kinder aufgebaut. Nun erhält sie den Nansen-Preis des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Eigentlich wollte Mayerlín Vergara Pérez nicht lange bleiben, als sie 2018 nach La Guajira kam. Die karge Region ganz im Norden Kolumbiens liegt direkt an der Grenze zu Venezuela, einem Land, das damals schon kurz vor dem Kollaps stand. Jeden Tag flohen Hunderte, oft Tausende Menschen aus ihrer Heimat, vor Armut, Hunger und Gewalt. In der Fremde aber warteten oft kein schöneres Leben und keine bessere Zukunft, sondern nur Zuhälter und Menschenhändler.

Mayerlín Vergara Pérez war gekommen, um sich die Situation in La Guajira anzusehen und einen Bericht zu schreiben für ihren Arbeitgeber, die Fundación Renacer. 20 Jahre arbeitete sie damals schon für die Organisation, die sich um missbrauchte Kinder und Jugendliche kümmert. In all dieser Zeit hatte sie furchtbare Geschichten gehört, von Vergewaltigungen, Ausbeutung und Gewalt. Zerbrochene Kinderseelen, geschundene kleine Körper. Und dennoch war das, was sie in La Guajira sah, ein Schock für Vergara Pérez: "Wir haben hier mit Kindern und Jugendlichen gesprochen, die ihre Körper für einen Schlafplatz oder einen Teller Suppe verkaufen mussten. Es gab Hunderte von ihnen und keinen Ort, der ihnen Schutz geboten hätte, niemand, der sich um sie gekümmert hat". Und so beschloss Mayerlín Vergara Pérez, zu bleiben und es selbst zu tun.

45 Jahre alt ist Vergara Pérez, dunkle Locken und Arme, wie gemacht zum Umarmen. Für ihr Engagement hat sie am 1. Oktober den Nansen-Preis bekommen. Das UNHCR, die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, würdigt mit ihm jedes Jahr Menschen, die sich besonders für den Schutz von Geflohenen eingesetzt haben. Mayerlín Vergara Pérez hat in den letzten zwei Jahren in La Guajira ein Heim für missbrauchte Kinder aufgebaut, untergebracht in einem alten Haus, vier Zimmer für Mädchen, eines für Jungs, dazu ein Innenhof, in dem zwei Mangobäume stehen. Wunderschön sei das, sagt Vergara Pérez, aber oft auch schrecklich traurig. "Was soll man einem Mädchen sagen, das in der Früh nicht die Augen aufmachen will, weil es lieber tot wäre?", fragt sie.

Manche ihrer Kolleginnen, sagt Vergara Pérez, würden nach der Arbeit Tanzkurse machen, um all die Geschichten zu verarbeiten, die sie tagsüber hören. Andere singen oder malen, Mayerlín Vergara Pérez aber betet. "Gott gibt mir Kraft", sagt sie, genauso wie die Kinder selbst. "Was wäre aus ihrem Leben geworden, wenn wir ihnen nicht geholfen hätten?" Keine 20 Jahre alt war sie, als sie 1998 angefangen hat, bei Renacer zu arbeiten. Zuvor hatte sie Kinder unterrichtet in einem Armenviertel in Cartagena. "Einmal hab ich einen Jungen gefragt, was er sich zu Weihnachten wünscht", sagt Vergara Pérez. "Etwas zu essen, hat er geantwortet. Da habe ich gemerkt, wie dringend diese Kinder Hilfe brauchen."

Eines Tages sah Vergara Pérez eine Anzeige in der Zeitung, die gerade erst gegründete Organisation Renacer suchte eine Psychopädagogin, um missbrauchten Kindern zu helfen. So einen Abschluss hatte Vergara Pérez zwar nicht, trotzdem bewarb sie sich. Im Auswahlgespräch wurde sie gefragt, was sie für den Job qualifiziert. "Ich kann gut zuhören", sagte sie. Kurz darauf war sie eingestellt.

Vergara Pérez machte Nachtbetreuung. Schön sei das gewesen, sagt sie: "Man lernt die Kinder richtig kennen in der Nacht, kann für sie da sein, wenn sie Angst haben." Und sie sah, wie aus seelisch und körperlich zerstörten Kindern irgendwann mit viel Mühe, Arbeit und Zuwendung junge Erwachsene wurden, mit Narben zwar, aber auch mit Selbstvertrauen.

"Man kann von den Kindern viel lernen", sagt Vergara Pérez. "Im Vergleich mit ihnen haben wir alle kein Leid erlebt, und dennoch haben sie es geschafft, sich wieder aufzurichten".

Kinder, die sie selbst betreut hat, sind heute Krankenschwestern, Lehrer, Ärztinnen, Anwälte, Unternehmerinnen. Der Nansen-Preis, sagt sie, sei eine große Ehre und eine Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen für das Schicksal missbrauchter Minderjähriger. Den Preis aber hätten eigentlich die Kinder verdient, und nicht sie, sagt Mayerlín Vergara Pérez.