Dass sie jetzt hier gemeinsam auf einem Friedhof sitzen: Milena Ordóñez und Nohemí Agudelo, die nach ihren vermissten Familienangehörigen suchen, und Yuri Gómez, eine ehemalige Guerilla-Kämpferin.
KolumbienZehn Jahre nach dem Ende der Farc gehören Kämpfe wieder zum Alltag
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Nach dem historischen Friedensvertrag legten nicht alle Gruppen die Waffen nieder, Kolumbiens Regierung stellt die Vereinbarung inzwischen infrage. Was sagen eine ehemalige Farc-Kämpferin und die Mutter eines Vermissten dazu?
Von Bastian Mühling, Florencia
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