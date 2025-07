Kolumbiens früherer Präsident Álvaro Uribe ist in einem historischen Strafverfahren wegen Zeugenbestechung und Verfahrensbetrugs verurteilt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft habe seine Beteiligung an den Straftaten bewiesen, erklärte Richterin Sandra Heredia während der über zehnstündigen Urteilsverlesung. Uribe ist der erste Ex-Staatschef Kolumbiens, der strafrechtlich schuldig gesprochen wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es wird erwartet, dass die Verteidigung Berufung einlegt. Eine zweite Instanz müsste bis spätestens Mitte Oktober entscheiden - andernfalls droht der Fall zu verjähren und das Verfahren eingestellt zu werden. Uribe verfolgte die Urteilsverkündung online. Das Strafmaß wird in einer gesonderten Anhörung verkündet. Möglich ist eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren - unter Umständen auch als Hausarrest.Der 73-Jährige wurde in zwei von drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der Vorwurf der einfachen Bestechung wurde fallengelassen.