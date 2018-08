6. August 2018, 18:53 Uhr Kolumbien Doppelte Herausforderung

Der neue Präsident in Bogotá, Iván Duque, muss nicht nur die Versöhnung mit der Guerilla im eigenen Land suchen, sondern auch mit dem Nachbarland Venezuela. Dort blühen die politischen Verschwörungstheorien.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

Iván Duque, der neue Präsident von Kolumbien, hat schon vor Wochen verkündet, wen er "auf keinen Fall" zu seiner Amtseinführung an diesem Dienstag einladen wird: Nicolás Maduro. Der Kollege aus Venezuela dürfte es verschmerzen können. Erstens beruht die Abneigung auf Gegenseitigkeit. Zweitens ist Maduro die rigide Türpolitik ihm gegenüber bereits gewohnt. Und drittens hat er den kolumbianischen Staat nun sogar im Verdacht, ein Mordkomplott gegen ihn ausgeheckt zu haben. Das behauptete Maduro jedenfalls am Samstag, wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Sprengstoffattentat in Caracas. Am Sonntag meldete die Regierung Maduro dann die Festnahme von sechs Verdächtigen, es handelt sich offenbar um abtrünnige Armeereservisten.

Eine Million venezolanischer Flüchtlinge leben im Nachbarland Kolumbien

Das alles hat nach menschlichem Ermessen nichts mit der Außenpolitik Bogotás zu tun, aber der bizarre Vorwurf, Duques Vorgänger Juan Manuel Santos stecke hinter dem Attentat, ist in der Welt. Und er belastet das ohnehin schon extrem angespannte Nachbarschaftsverhältnis in beispielloser Weise. Das ist eine der großen Herausforderungen, die Kolumbiens neuer Präsident Duque erbt.

Es geht hier ja nicht nur um diplomatische Scharmützel, sondern um eine humanitäre Krise. Nach offiziellen Angaben befinden sich rund eine Million venezolanische Flüchtlinge in Kolumbien. Sie suchen nach Grundnahrungsmitteln, nach Medikamenten, nach Arbeit und Schutz vor politischer Verfolgung. Im Gegensatz zu vielen europäischen Staaten schottet sich Kolumbien nicht gegen das Leid der Hilfsbedürftigen ab, aber es liegt auch auf der Hand, dass dieser Exodus nicht reibungslos abläuft. "Es kommt zu heftigen Spannungen, weil die venezolanischen Flüchtlinge als günstige Arbeitskräfte ausgebeutet werden und sich die Kolumbianer um ihre Arbeitsplätze betrogen fühlen", teilt das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat mit.

Früher oder später wird Duque darüber mit dem autokratischen Regime in Caracas reden müssen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Venezuela-Frage seine mit Abstand größte Herausforderung zusätzlich erschwert: die Versöhnung der kolumbianischen Gesellschaft nach einem halben Jahrhundert Bürgerkrieg mit weit mehr als 200 000 Toten und sieben Millionen Binnenflüchtlingen. Duques Vorgänger Santos hat einen historischen Friedensvertrag mit der Farc-Guerilla zustande gebracht und dafür zu Recht den Nobelpreis erhalten. Gleichwohl hinterlässt er kein friedliches Land. Viele Kolumbianer empfinden die Strafen für die ehemaligen Guerilleros als zu milde und ihre Präsenz im Kongress als eine Zumutung.

Duque, 42, gilt als konservativer Star, er hat die Präsidentschaftswahl als einer der Wortführer der Gegner des Santos-Deals gewonnen. Und ausgerechnet er muss diesen Friedensvertrag jetzt in die Realität umsetzen. Es bleibt ihm nichts anderes übrig. Zum einen ist das rechtliche Grundgerüst dieses Abkommens unumkehrbar. Zum anderen sieht Duque selbst ein, dass die Alternative zu diesem umstrittenen Frieden die Fortsetzung des Krieges wäre. Er spricht jetzt von "notwendige Korrekturen", aber selbst das halten viele Beobachter für riskant. Es bestehe die Gefahr, dass jede Modifikation Teile der Farc wieder in den Untergrund treiben könnte.

Dort operiert weiter die ELN, die zweitgrößte Guerillagruppe des Landes. Santos ist es vor dem Ende seiner Amtszeit nicht gelungen, sie zu einem bilateralen Waffenstillstand zu bewegen. Die ELN streitet stattdessen mit paramilitärischen Banden um die Kontrolle jener Drogenrouten, die von der Farc aufgegeben wurden. Dadurch hat sich die Sicherheitslage in einigen Regionen verschlimmert. Laut unabhängigen Schätzungen wurden seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages vor zwei Jahren rund 300 Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger ermordet. Die Kokain-Produktion ist gleichzeitig stark gestiegen.

Die Amtseinführung Duques wird von Zweifeln begleitet. Viele halten ihn für eine Marionette des einstigen Präsidenten Álvaro Uribe, dem mächtigen Gegenspieler von Santos. Duque aber betont, dass er seinen eigenen Kopf habe. Und Santos hat ihm neben allerlei Problemen ja auch eine hoffnungsvolle Perspektive hinterlassen. Santos sagte mit klarem Seitenhieb auf seinen Vorgänger Uribe: "Das Einzige, was ich nicht tun werde, ist, meinen Nachfolger zu stören."