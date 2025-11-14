Sie haben lange darüber nachgedacht und geprüft, wie sie ihren Beschluss fassen können, und zwar so, dass er auch vor Gerichten standhält. Nun im November war es so weit: Kolping Deutschland stimmte mit überwältigender Mehrheit dafür, AfD-Mitglieder aus ihrem Verband auszuschließen. Damit ist Kolping wohl der erste Verband im Land, der sich von der in Teilen rechtsextremen Partei nicht nur distanziert, sondern klar abgrenzt. Der eine echte Brandmauer aufgezogen hat. „Wir freuen uns über den Zuspruch, den wir für diese Positionierung bekommen“, erzählt Klaudia Rudersdorf, die am selben Tag, an dem der katholische Sozialverband diesen Beschluss fasste, zur Bundesvorsitzenden gewählt wurde.