Opposition in Belarus kündigt Bildung einer Partei an

Die Regierungsgegner in Belarus wollen eine Partei gründen. Das kündigten die führende Oppositionelle Maria Kolesnikowa sowie andere Gegner von Präsident Alexander Lukaschenko in einem Video an. Die neue Partei solle "Gemeinsam" heißen. "Das Land befindet sich in einer politischen und einer sozio-ökonomischen Krise und gemeinsam wissen wir, wie wir aus dieser Krise herauskommen", sagte Kolesnikowa in der Aufzeichnung. "Sehr bald werden wir die Unterlagen für eine Registrierung ausgeben."

Kolesnikowa hatte im Wahlkampf zusammen mit Veronika Zepkalo eng mit der Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja zusammengearbeitet. Lukaschenko hatte sich zum klaren Sieger erklärt. Die Opposition um Tichanowskaja erkennt den Sieg nicht an und wirft Lukaschenko, der seit 1994 autoritär regiert, Wahlbetrug vor. Tichanowskaja war anschließend nach Litauen ins Exil geflohen.

Tausende Menschen in Belarus gehen trotz willkürlicher Festnahmen und gewaltsamer Attacken von Sicherheitskräften seit der Wahl regelmäßig auf die Straße, um gegen Lukaschenko zu demonstrieren. Ins Visier des Sicherheitapparats gerieten in den vergangenen Tagen immer mehr auch Journalisten, die über die Proteste berichteten.

Die Menschenrechtsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) verurteilte das. Seit Donnerstag seien mehr als 50 Medienschaffende festgenommen und mehrere ausländische Journalisten ausgewiesen worden, hieß es. "Die belarussische Regierung versucht mit aller Macht, die letzten internationalen Beobachter aus dem Land zu vertreiben und auch die eigene Bevölkerung von unabhängigen Informationen über die Proteste abzuschneiden", sagte RSF-Geschäftsführer Christian Mihr. Er forderte die Bundesregierung auf, sich im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft für Sanktionen gegen politisch Verantwortliche in Belarus einzusetzen.