26. Januar 2019 SZ Espresso Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Juri Auel

Was wichtig ist

Kohlekommission einigt sich auf Ausstiegsdatum. Spätestens 2038 soll in Deutschland der letzte Kohlemeiler vom Netz gehen. Darauf verständigte sich die Kohlekommission nach einer Marathonsitzung. Umweltschützer werten die Einigung als Erfolg und "starkes Signal", ein Vertreter der Energiebranche spricht von "wahnsinniger Herausforderung", und der Verband kommunaler Unternehmen sieht eine "gute Grundlage" geschaffen. Die Reaktionen

Trump verkündet Einigung mit Demokraten im Haushaltsstreit. Eine Zwischenfinanzierung soll den Shutdown der Regierung für mindestens drei Wochen beenden. Die Debatte über eine Grenzmauer will der US-Präsident aber fortsetzen. Das Gezerre um den Regierungsstilland hat gezeigt: Trump ist kein brillanter Verhandler, wie er immer sagt, sondern ein Loser, kommentiert Thorsten Denkler.

Zweijähriger Julen tot in Brunnenschacht gefunden. Fast zwei Wochen lang hatte ganz Spanien auf ein Wunder gehofft - jetzt gibt es traurige Gewissheit: Der in einen tiefen Brunnenschacht gestürzte Junge ist nicht mehr am Leben. Zum Text

Mindestens 300 Vermisste nach Dammbruch in Brasilien. Eine Schlammlawine hat in einer Kleinstadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais mehrere Häuser und Straßen unter sich begraben. Bislang wurden neun Leichen geborgen. Hubschrauber suchen nach Überlebenden.

Zuckerberg will Infrastruktur von Whatsapp, Instagram und Facebook verschmelzen. Chats sollen stark verschlüsselt und über die Grenzen der drei Messenger hinweg einfacher werden. Aus dem Plan ergeben sich viele Fragen zu Datenschutz, Sicherheit und Anonymität der Nutzer. Mehr Details

Papst über Missbrauch: Auch Kirchenleute sind "skrupellos". Beim Weltjugendtag forderte das Katholikenoberhaupt, den Menschen zu helfen, die angesichts einer "Kultur der Misshandlung und des Missbrauchs" nicht geschwiegen hätten. Zur Meldung

Was wichtig wird

FDP trifft sich zum Europarteitag. Das Treffen findet am Sonntag in Berlin statt. FDP-Chef Lindner will mit seiner Partei bei der Europawahl im Mai deutlich zulegen. Die FDP wolle ihr Ergebnis der letzten Wahl im Jahr 2014 "mindestens verdreifachen", sagte Lindner.

Mehrere Demos für Abschaffung des Paragraphen 219a geplant. An mehr als 20 Orten in Deutschland wollen Menschen auf die Straße gehen, um für die Abschaffung der Gesetzesregel zu demonstrieren, die Werbung für Abtreibungen unter Strafe stellt. Kundgebungen sind unter anderem in Berlin, München, Bremen, Frankfurt am Main und Dresden geplant.

Frühstücksflocke

Die ermüdende Magie des Schaukelns. In den Schlaf wiegen funktioniert tatsächlich - und zwar bei Mäusen genauso wie bei Kleinkindern und Erwachsenen. Doch warum ist das eigentlich so? Dieser Text gibt Antworten.