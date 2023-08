Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang (Mitte) trifft am Montag in Cottbus Auszubildende des Braunkohlekonzerns Leag.

Ricarda Lang, Parteichefin der Grünen, wirbt zu Beginn ihrer Sommertour in der Lausitz für einen vorgezogenen Kohleausstieg im Osten. FDP und SPD sehen den Plan kritisch - die Koalition steht vor der nächsten Karambolage.

Von Markus Balser, Cottbus

Als führende Politikerin der Ampelkoalition kann man sich in diesen Tagen über solche Zahlen nur wundern: "Unfallfrei seit 691" Tagen rechnet eine Arbeitssicherheitsanzeige im Ausbildungszentrum des Kohlekraftwerks "Schwarze Pumpe" vor. Grünen-Chefin Ricarda Lang ist hier am Montag bei gut 300 Auszubildenden zu Gast. Zwar ist der jüngste Arbeitsunfall der Ampel beim Streit um die Kindergrundsicherung erst ein paar Tage alt. Doch Langs Besuch in Brandenburg macht klar: Die nächste Koalitionskarambolage ist wohl schon nicht mehr fern.