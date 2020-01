Die Bundesregierung macht beim Abschied von der Kohle einen Fehler - findet jedenfalls Michael Vassiliadis. Der Chef der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) sagte im Gespräch mit Journalisten in Hannover, die Koalition konzentriere sich zu sehr auf den Ausstieg aus der Kohle und zu wenig auf den Einstieg in Alternativen: "Die Regierung darf sich nicht allein auf das Formulieren von Abschaltdaten fokussieren." Das mache sie "minutengenau", aber bei allem, was danach komme, lasse sie diese Präzision vermissen. "Jeder Schritt muss nicht nur auf seine Wirkung für Beschäftigung und Versorgungssicherheit überprüft werden, sondern auch darauf, ob in der betroffenen Region schon neue Jobs angesiedelt wurden, die eine realistische Chance haben werden", mahnte der Gewerkschafter. Die IG BCE war lange skeptisch, ob Deutschland nach der Steinkohle auch die Braunkohle aufgeben soll. Jetzt sagte Vassiliadis: "Mit der Kohle bin ich durch" - aber nur, wenn damit ein fairer Wandel verbunden sei.

Woher soll all der Grünstrom kommen? Auf diese Frage fordert die Gewerkschaft Antworten

Zum Jahresauftakt lädt der Vorstand der Gewerkschaft traditionell Journalisten in die Zentrale nach Hannover ein. Vier der fünf Vorstände gehören der SPD an. In den offiziellen Äußerungen, aber auch in den Gesprächen am Rande wurde deutlich, dass die Partei nach ihrem Geschmack derzeit zu viel theoretisiert, etwa über "demokratischen Sozialismus" - und zu wenig handfest arbeitet. Die Kritik ist vor allem auf die Co-Vorsitzende Saskia Esken gemünzt, die unter anderem zu dem Thema dem Spiegel vor wenigen Tagen ein Interview gab. Vassiliadis sagte, Klimaneutralität in der Chemie sei möglich; allerdings bräuchte die Branche dann langfristig mehr Strom als das gesamte Land heute. "Wo soll all der Grünstrom herkommen? Das genau ist die Frage, die uns umtreibt", sagte er, "und bei der wir nicht nachlassen werden, Antworten einzufordern."

Die IG BCE kam zum Jahresende auf 618 000 Mitglieder. Das ist ein Minus von 2,4 Prozent. Gründe sind das Ende des Bergbaus, Sterbefälle - und ein ungewöhnlicher Schritt: Weil 9000 Mitglieder schon länger kaum oder keine Beiträge mehr zahlten, kündigte die Gewerkschaft ihnen die Mitgliedschaft.