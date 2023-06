Die Räumung von Baumhäusern im Hambacher Forst im Jahr 2018 war doch rechtens. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Freitag in Münster entschieden. Das Land habe sich dabei auf den Brandschutz berufen dürfen. Damit änderte das OVG eine Entscheidung aus der Vorinstanz am Verwaltungsgericht Köln ab. Das hatte dem Land noch vorgeworfen, der Brandschutz sei nur als Vorwand für den geplanten Polizeieinsatz vor der Rodung des Waldgebietes durch den Besitzer RWE genutzt worden. Inzwischen hat die schwarz-grüne Koalition entschieden, dass der an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Hambach gelegene Forst erhalten bleibt.