Das "ruhigste Wochenende seit der EU-Wahl" will Werner Kogler verbracht haben. Die Regierungsverhandlungen sind vorbereitet, am Freitag haben die Fachgruppen ihre Themen bekommen. Kogler ist die grüne Lichtfigur, er hat die Partei tatsächlich von der Straße in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP geführt. Am Wochenende wollte er ruhen.