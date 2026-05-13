In der BBC wurde auch an diesem Mittwochmittag, so wie jedes Mal, wenn die King`s Speech ansteht, darüber diskutiert, ob der ganze Pomp überhaupt noch zeitgemäß ist – ohne Ergebnis. Zur britischen Tradition gehört es, dass der König den Politikern zum Auftakt des neuen Parlamentsjahres einen raren Besuch abstattet. Er kam aber nicht einfach mit dem Auto, er wurde in einer Kutsche angefahren. Ein weiteres Gefährt transportierte eine historische Mütze, ein Schwert und die 1,3 Kilogramm schwere Krone.