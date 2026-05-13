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GroßbritannienDer König spricht, der Premier schnauft durch

Lesezeit: 3 Min.

King’s Speech: Charles III. und Königin Camilla kamen mit einer Kutsche und saßen im Londoner Westminster-Palast auf ihren angestammten vergoldeten Plätzen.
King’s Speech: Charles III. und Königin Camilla kamen mit einer Kutsche und saßen im Londoner Westminster-Palast auf ihren angestammten vergoldeten Plätzen. Kirsty Wigglesworth/AP

Kurze Atempause im Labour-Machtkampf: Charles III. verliest im britischen Oberhaus die Pläne der Regierung. Ob der wackelnde Premier Starmer sie umsetzen kann? Ein erster Herausforderer scheint sich in Stellung zu bringen.

Von Martin Wittmann, London

In der BBC wurde auch an diesem Mittwochmittag, so wie jedes Mal, wenn die King`s Speech ansteht, darüber diskutiert, ob der ganze Pomp überhaupt noch zeitgemäß ist – ohne Ergebnis. Zur britischen Tradition gehört es, dass der König den Politikern zum Auftakt des neuen Parlamentsjahres einen raren Besuch abstattet. Er kam aber nicht einfach mit dem Auto, er wurde in einer Kutsche angefahren. Ein weiteres Gefährt transportierte eine historische Mütze, ein Schwert und die 1,3 Kilogramm schwere Krone.

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SZ PlusVon Martin Wittmann

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