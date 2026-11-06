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„Reichsbürger“-ProzessSteht ein König vor Gericht

Lesezeit: 4 Min.

Sein „Königreich Deutschland“ beschäftigt die deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahren. Am Freitag wurde der Prozess gegen Peter Fitzek in Düsseldorf eröffnet.
Sein „Königreich Deutschland“ beschäftigt die deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahren. Am Freitag wurde der Prozess gegen Peter Fitzek in Düsseldorf eröffnet.
Thilo Schmuelgen/Reuters

Jahrelang hat Peter Fitzek mitten in Deutschland einen Fantasiestaat aufgebaut, mit eigener Währung, Bank und Versicherung. Mit ihm als Oberhaupt. Jetzt sitzt er auf der Anklagebank in Düsseldorf.

Von Christoph Koopmann, Düsseldorf

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Die erste kleine Show legt der Angeklagte hin, da sind die Richter nicht mal im Saal. Freitagvormittag im ummauerten und stacheldrahtumzäunten Spezialgebäude des Oberlandesgerichts Düsseldorf, erbaut für Hochsicherheitsverfahren. Sonst stehen hier Terrorverdächtige vor Gericht, aber heute: ein König. Jedenfalls jemand, der sich selbst für einen solchen hält.

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Reichsbürger
:Gestern ein König

Es brauchte nur ein paar Klicks, um „Staatsangehöriger“ in Peter Fitzeks Schattenreich zu werden. Der Verfassungsschutz wiegelte lange ab. Jetzt hat der Staat genug: Seit Dienstag ist die Reichsbürgervereinigung „Königreich Deutschland“ verboten.

SZ PlusVon Iris Mayer und Ronen Steinke

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