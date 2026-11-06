Jahrelang hat Peter Fitzek mitten in Deutschland einen Fantasiestaat aufgebaut, mit eigener Währung, Bank und Versicherung. Mit ihm als Oberhaupt. Jetzt sitzt er auf der Anklagebank in Düsseldorf.

Sein „Königreich Deutschland“ beschäftigt die deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahren. Am Freitag wurde der Prozess gegen Peter Fitzek in Düsseldorf eröffnet.

Die erste kleine Show legt der Angeklagte hin, da sind die Richter nicht mal im Saal. Freitagvormittag im ummauerten und stacheldrahtumzäunten Spezialgebäude des Oberlandesgerichts Düsseldorf, erbaut für Hochsicherheitsverfahren. Sonst stehen hier Terrorverdächtige vor Gericht, aber heute: ein König. Jedenfalls jemand, der sich selbst für einen solchen hält.