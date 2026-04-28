Es ist fast schon historisch, wenn der britische König am heutigen Tag vor dem US-Kongress redet . Aber eben nur fast. Denn er ist der Zweite. Das erste gekrönte britische Haupt, das solch eine Rede hielt, war seine Mutter bei einem Besuch im Jahr 1991. Hängen geblieben ist damals unter anderem, dass bei ihrer ersten Ansprache das Pult so hoch war, dass man von der Königin dahinter nichts als den Hut erkennen konnte. Peinlich für die Gastgeber, weniger für die Königin, die am nächsten Tag natürlich einen trockenen Witz darüber machte.

Solche Missgeschicke werden diesmal nicht die größte Sorge der Beobachter sein. Stattdessen ist der Besuch von König Charles III. mit großen Erwartungen verbunden. Das Vereinigte Königreich hofft, dass Charles den amerikanischen Präsidenten etwas besänftigen kann. Trump ist den Briten aktuell nicht besonders freundlich gesinnt. Mein Kollege Michael Neudecker allerdings ist nicht optimistisch: „Zu glauben, der Besuch von Charles und Camilla könne irgendeinen anderen Effekt haben, als für Donald Trump schmeichelhafte Glanz-und-Glamour-Bilder zu produzieren, ist naiv“, schreibt er.

Ganz sicher wird der Besuch aber gut geschützt sein. Denn seit ein bewaffneter Mann am Samstag beim „White House Corrspondent's Dinner“ beinahe in den Saal eingedrungen wäre, in dem unter anderem der US-Präsident zu Gast war, fragt sich die Welt, wie das passieren konnte. Was bislang über den Mann und seine Motive bekannt ist, hat Peter Burghardt aufgeschrieben.

Und falls Sie nicht nur mit der Nachrichtenlage, sondern manchmal auch mit dem Alltag hadern, kommt hier noch eine Leseempfehlung zum Schluss: Vor einem Jahr wurde Rabea Rogge die erste deutsche Frau im All, nun hat sie meinen Kollegen ein Interview gegeben. Sie berichtet von ganz praktischen Schwierigkeiten auf ihrem Flug: Teams funktionierte nicht. Bei der Artemis-Crew sei es Outlook gewesen, das ausfiel. Die Menschen können sich also so hoch ins All aufmachen, wie sie wollen, es bleibt offenbar auch dort oben vieles beim Alten.

Was heute wichtig ist

Gesundheitsreform: Wo die SPD ihre roten Linien zieht. Die SPD fürchtet, Gutverdiener könnten zu privaten Krankenkassen wechseln, sollte CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken ihre Pläne durchziehen. Zudem sei die beitragsfreie Mitversicherung von Ehepartnern „unverhandelbar“, heißt es in einem Papier einflussreicher SPD-Politiker. Am Mittwoch soll Warkens Reformvorschlag im Kabinett verabschiedet werden. Zum Artikel

US-Besuch: König Charles auf inoffizieller diplomatischer Mission. Das britische Königspaar ist zu einem viertägigen Besuch in den USA eingetroffen. Medien machten kurz nach der Landung ein erstes Statement aus – in Form einer Brosche. Über Gesprächsinhalte wurde noch nichts bekannt. Zum Artikel

Nach Witwen-Witz: Trump fordert Entlassung von Moderator Kimmel. Der Moderator Jimmy Kimmel hatte in seiner Sendung am Donnerstag die Gala der Hauptstadtpresse parodiert – mit einem Witz über Melania Trump als Witwe. Zwei Tage später wurde die Veranstaltung von einem Anschlagsversuch überschattet. US-Präsident Trump sieht in Kimmels Auftritt einen „Aufruf zur Gewalt“ und fordert vom Sender ABC, Kimmel erneut zu entlassen. Zum Liveblog zur US-Politik

Iran-Krieg: Verhandlungen stocken – Trump skeptisch. Trump sieht Irans Friedensplan offenbar skeptisch. Laut Medienberichten hat Irans Führung vorgeschlagen, die Straße von Hormus zu öffnen und den Krieg zu beenden – und erst im Anschluss über das umstrittene iranische Atomprogramm zu beraten. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Die EU sagt der „Welpenmafia“ den Kampf an. Mit einer Chip-Pflicht will die EU Hunde und Katzen besser vor Quälerei schützen. Das Gesetz soll nicht nur den Tieren zugutekommen, sondern auch den Menschen: Es soll verhindern, dass sich Krankheiten wie Tollwut ausbreiten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Arztbesuch ohne Karte. Versichertenkarte, Heilberufsausweis, Praxisausweis: Das deutsche Gesundheitswesen hängt an Plastikkarten. Doch künftig soll der Zugang zunehmend über das Smartphone möglich sein. Auch wichtig: Ein Konsortium um Google versucht, die Vergabe eines Großauftrags für eine souveräne deutsche Verwaltungscloud zu stoppen. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: China baut Vorsprung in E-Schifffahrt aus. Der chinesische Weltmarktführer CATL soll bereits Batterien auf 900 küstennahen Schiffen installiert haben. In drei Jahren will er Hochseefrachter elektrifizieren – und die Infrastruktur vom Antrieb bis zur Cloud gleich mitliefern. Auch in Europa ist das E-Potenzial im Schiffsverkehr hoch. Doch bislang passiert zu wenig. Zum Briefing