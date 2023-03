Staatsbesuch von König Charles in Frankreich wegen Rentenprotesten verschoben

Der geplante Staatsbesuch von König Charles III. in Frankreich wird wegen der Rentenproteste verschoben. Das teilte der Élysée-Palast mit. Ein neues Datum für den Besuch stehe noch nicht fest. Die Entscheidung sei nach einem Telefonat zwischen Charles und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen worden. Ursprünglich hatte Charles auf seinem ersten Auslandsbesuch als britischer König zusammen mit seiner Frau Camilla von Sonntag bis Mittwoch nach Frankreich kommen sollen.

Der Buckingham-Palast bestätigte die Absage: "Ihre Majestäten freuen sich sehr auf die Gelegenheit, Frankreich zu besuchen, sobald ein Datum gefunden ist", hieß es in einer knappen Mitteilung.

In Frankreich hat sich der Streit um die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron seit einigen Tagen zugespitzt. Bei spontanen Protesten kommt es allabendlich zu Ausschreitungen und Gewalt. Am Donnerstag beteiligten sich laut Innenministerium mehr als eine Million Menschen an einem Streik- und Protesttag. Die Gewerkschaft CGT sprach von 3,5 Millionen Beteiligten.

Der Élysée-Palast nannte dies als Grund für die Verschiebung des Besuchs von Charles. Es solle möglich sein, Charles unter den Bedingungen zu empfangen, die der freundschaftlichen Beziehung entsprächen. Zuvor machten Gerüchte die Runde, ein Teil des Besuchsprogramms könne wegen der anhaltenden Rentenproteste angepasst werden.

In Deutschland wird der britische König am 29. März erwartet. Aus dem Bundespräsidialamt in Berlin hieß es, der Besuch finde trotz der Verschiebung von Charles Frankreich-Visite statt.