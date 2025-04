Rezension von Joachim Käppner

Vergeblich läutete Konrad Adenauer mit der Glocke des Vorsitzenden, die Mitglieder des Kölner Stadtrates waren nicht zu beruhigen. „Gemeiner Kerl“, rief ein Bürgerlicher dem Fraktionsführer der KPD zu, und dieser gab zurück: „Wenn Sie noch einmal gemeiner Kerl sagen, Sie Lausehund, so haue ich Sie in die Fresse.“ Mit Mühe gelang es den Umsitzenden, die Kontrahenten von groben Tätlichkeiten abzuhalten (weil der KPD-Mann aber noch ein Wasserglas warf, ließ Adenauer in Ratssitzungen fürs Erste nur noch Pappbecher verteilen).