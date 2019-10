Auch um halb zwölf Uhr ist der Chlodwigplatz in Köln bestenfalls nur halb gefüllt, es tröpfeln Grüppchen herein, statt Menschenmengen, die strömen. Oben auf dem blauen Pritschenwagen werkeln sie an der streikenden Lautsprecheranlage. Die Leute vom "Bündnis gegen Rechts" und der "Interventionistischen Linken" behelfen sich mit einer tragbaren Box, aus der es jetzt über den Platz schallt, man verurteile aufs Schärfste "den Überfall auf die Türkei - äh, den Überfall der Türkei auf Rojava".

Rojava, so heißt bei den Kurden das Gebiet im Norden Syriens, in das die türkische Armee vor zehn Tagen einmarschiert ist. Das Gebiet, wo die Türkei Städte und Dörfer beschießt und bombardiert, unterbrochen von einer Waffenruhe auf Widerruf, um eine "Sicherheitszone" zu schaffen, in der syrische Flüchtlinge dann leben sollen. Und deshalb demonstrieren seit Tagen die in Deutschland lebenden Kurden gegen den Krieg und für den Kampf der Kurdenmiliz YPG gegen die Soldaten, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan schickte. In Köln soll es an diesem Samstag die größte Demonstration in Deutschland sein. 15 000 Teilnehmer haben die Veranstalter angemeldet, mit 20 000 rechnet die Polizei.

Der Start am Chlodwigplatz ist aber alles andere als machtvoll, vielleicht tausend Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich bis 12:30 Uhr versammelt. Die Kurden-Aktivisten verteilen gelbe und grüne Fähnchen mit den Emblemen der YPG-Miliz, die jungen Leute mit but gefärbten Haaren von der "Fridays for Future"-Bewegung nesteln an ihrem Transparent, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands reckt ihre Fahne in den Wind, die Linke fährt mit dem roten Lastenrad vor. Da hinten hat jemand einen Ölzweig mitgebracht. Am Rande des Platzes döst ein riesiger blauer Wasserwerfer wie ein böses Tier, das man besser nicht weckt, ein gutes Motiv für Erinnerungsfotos. Die Polizisten haben ihre Helme abgesetzt.

Am Nachmittag zuvor hat Kölns Polizeipräsident Uwe Jacob noch in einer dramatischen Pressekonferenz die Stadt und das ganze Land aufgeschreckt. Die Polizei habe Erkenntnisse, dass 1000 und mehr gewaltbereite und zum Teil mit Messern bewaffnete kurdische Jugendliche aus ganz Europa nach Köln kommen wollten - und dass türkische Nationalisten planten, die Demonstration zu stören. Man überlege ein Verbot der Demonstration und habe vier Wasserwerfer, mehrere Hundertschaften Polizisten sowie Anti-Krawall-Spezialkräfte mobilisiert. Er fürchte, man werde sie brauchen, sagte Einsatzleiter Klaus Rüschenschmidt. Man sorge sich um türkische Einrichtungen, ergänzte Jacob: "Selbst eine Dönerbude kann gefährdet sein." Sollten sich die schlimmen Szenen aus den Neunziger Jahren wiederholen, als militante Aktivisten der heute verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK Autobahnen blockierten, sich Schlachten mit der Polizei lieferten, gar selber anzündeten? Mancher Polizist trägt am Samstag deswegen einen Feuerlöscher auf dem Rücken. Immerhin hat es ja tatsächlich in Bottrop und Lüdenscheid Gewalt gegeben, als kurdische Demonstranten auf türkische Nationalisten trafen.

Trotzdem wundert sich am Samstag auf dem Chlodwigplatz die Grünen-Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz über die Horrorszenarien der Polizei. Sie stammt aus dem türkischen Kurdengebiet und setzt sich als Politikerin für die Belange der Kurden ein, "da bekomme ich schon einiges von dem mit, was in der Szene diskutiert wird", sagt sie, "aber ich hatte keine Information über gewaltbereite Messerstecher", sie habe "vor allem die vielen Aufrufe zum Gewaltverzicht gesehen". Für sie stelle sich die Frage, "ob die Sorge der Polizei begründet war, oder ob hier friedliche Demonstranten abgeschreckt werden sollten". Dabei bräuchte es gerade jetzt ein breites, friedliches Bündnis gegen Erdoğans aggressive Politik, die Türken in Deutschland übrigens eingeschlossen: "Das ist kein Konflikt zwischen Türken und Kurden", sagt Aymaz, "das ist ein Konflikt zwischen Kriegstreibern und denen, die Frieden wollen".

Rojava: ein antikapitalistisches Modell für die Welt

Bunt ist das Bündnis auf jeden Fall, das sich nun in Siebenerreihen zum Demonstrationszug formt. Vom Pritschenwagen aus erledigen die Lautsprecher nun doch quietschend und pfeifend ihren Dienst und tragen die Anweisungen der Veranstalter über den Platz: friedlich bleiben, nicht provozieren lassen, keine Bilder des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan zeigen. Das hat die Polizei verboten. Die verschiedenen Kurdengruppen aus der Türkei, dem Irak und Syrien haben ihre Konkurrenz hintenangestellt: Wir haben für den Westen den islamistischen Terror des IS bekämpft, verkünden ihre Sprecher, ohne unsere Toten hätte es im Westen mehr Tote gegeben. Und nun verrät uns US-Präsident Donald Trump an Erdoğan, nun belässt es der Westen bei zahnlosen Protesten, nun bringen in Deutschland produzierte Waffen unsere Verwandten um, dabei wollen wir doch nur in Frieden und Freiheit leben. Für die linken Gruppen aus Deutschland ist Rojava ein antikapitalistisches Modell für die Welt, mit gleichberechtigten Frauen, dem Schutz von ethnischen und religiösen Minderheiten wie den Christen, ein Gebiet, das sogar Autonomie und Ökologie verbindet.

Für Roken und Rabin, Lewend, Sherin und Lavin, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 26 Jahren, geht es dagegen weniger um ferne Utopien als vielmehr um die nahe Angst: Die Oma lebt im Kriegsgebiet, Onkel und Tante sind da, einen entfernten Cousin hat der IS gefangen genommen und regelrecht zerstückelt, erzählen sie. "Unsere Oma hat jeden Tag Angst", sagt Roken, die Älteste, "und wir schlafen auch nicht mehr". Sie haben weiße T-Shirts blutrot verschmiert und einen Arztkittel, weil ja auch die Krankenhäuser angegriffen würden. Von Karneval hatten sie noch Kunstblut übrig, damit haben sie sich jetzt Wunden am Hals und blutrote Hände gemacht, ein Kissen noch in der Nacht zum Kinderkörper umgenäht, den sie jetzt auf dem Arm tragen, "Erdoğan tötet ja auch Kinder". Und da ist noch Josef Bakir aus Afrin. Er hat sein großes Bild dabei, Öl auf Leinwand, es zeigt vor einem schwarzgrauen Nachthimmel schemenhaft eine Gruppe von Frauen, bleich, verängstigt, auf der Flucht. Seit er hier in Deutschland ist, malt er das, sagt er.

Massive Polizeipräsenz

Der Zug geht durch die Südstadt, vorbei an türkischen Friseurläden und Dönerbuden, manchmal haben die Geschäfte einfach zu, manchmal stehen die Besitzer und Angestellten vor der Tür, ihre Arme verschränkt, und sehen schweigend dem Zug zu, dessen Teilnehmer abwechselnd die Kurdenmiliz und die internationale Solidarität hochleben lassen. Alles bleibt friedlich, vielleicht tatsächlich auch deshalb, weil die Polizei massiv präsent ist und Grüppchen bildet, sobald ein türkisches Geschäft in Sicht kommt. Als sich der Zug von Chlodwigplatz am Hohenzollerndamm mit der anderen Demonstration vom Ebertplatz vereint, leuchtet es auf einmal auf und riecht streng wie an Silvester - jemand hat einen Bengalo gezündet, sofort sind Polizisten da. Später wird die Polizei von einer beschlagnahmten Öcalan-Fahne berichten und ein paar PKK-Sprechchören - und dass sie 10 000 Teilnehmer gezählt habe, deutlich weniger als erwartet.

Es hat zu tröpfeln begonnen und dann zu regnen, die Abschlusskundgebung wird zur triefenden Angelegenheit, wer kann, drückt sich in einen Hauseingang oder unter ein Vordach, viele gehen gleich Richtung Bahnhof. Nass hängen die Fahnen herunter, dem traurigen Anlass angemessen.