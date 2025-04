Unbekannte haben in der Kölner Innenstadt die beiden Geschäftsstellen von SPD und CDU großflächig mit roter Farbe beschmiert. An dem Gebäude der SPD sei überdies eine Scheibe beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. In diesem Zusammenhang seien auch zwei vermummte Menschen beobachtet worden. Was die mehrere Quadratmeter großen Schmierereien darstellten, sei unklar, sagte der Sprecher. Allerdings sei ein Zusammenhang mit den aktuell laufenden Koalitionsverhandlungen nicht auszuschließen. Über die Höhe des Schadens wurde nichts bekannt. Nun ermittele der Staatsschutz. Die Kölner SPD verurteilte die Farbattacken auf beide Geschäftsstellen. Diese Taten richteten sich gegen das demokratische Parteiensystem insgesamt. „Wer Kritik an der Politik von Parteien hat, kann diese offen äußern, anstatt nachts heimlich unsere Parteibüros zu beschädigen“, teilten die beiden SPD-Co-Vorsitzenden Claudia Walther und Andre Schirmer mit.