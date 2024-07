In den gehobenen Wohnvierteln Deutschlands schwärmen morgens zahlreiche Berufstätige mit dem E-Bike oder mit dem Elektroauto aus. Die Überzeugung, etwas für die Umwelt und für die Zukunft der eigenen Kinder zu tun, treibt die Elektromobilität an . Diesem Glauben setzt der Wissenschaftler Siddharth Kara mit seinem Buch „Blutrotes Kobalt“ eine bittere Wahrheit entgegen: An der grünen Energiewende klebt Blut. Kinderblut.

Kara unterrichtet Soziologie an der Universität Nottingham und forscht zu moderner Sklaverei. Von 2018 bis 2021 reiste er mehrere Male in die Provinzen Haut-Katanga und Lualaba im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Der Kongo besitzt laut dem industrienahen Cobalt Institute in London die Hälfte der weltweiten Kobalt-Reserven und ist mit 74 Prozent der Weltproduktion das wichtigste Herkunftsland für den Rohstoff. Kobalt ist ein Metall, das unter anderem in Lithium-Ionen-Batterien steckt. Mit diesen wiederaufladbaren Batterien fahren Elektroautos und E-Bikes. Kobalt ist somit ein strategischer Rohstoff.

Internationale Firmen „jagen“ nach Rohstoffen

Internationale Konzerne liefern sich deshalb im Kongo ein Wettrennen um das Metall. Kara schreibt von einer „Jagd“, die der „exzessiven Plünderung der Elfenbein- und Kautschukvorkommen durch den belgischen König Leopold II.“ gleiche. Der Autor ruft in seinem Buch die grausame Geschichte des Kongo wach: Leopold hatte sich das Land 1885 als Privatbesitz einverleibt, bevor er die Kolonie 1908 an den belgischen Staat abtreten musste. Die Belgier beuteten die Ressourcen bis zur Unabhängigkeit des Kongo 1960 brutal aus. Manche hetzten Hunde auf die versklavten Arbeiter oder hackten Hände und Füße ab, wenn jemand nicht spurte.

Kara hat mit Kindern, Männern und Frauen gesprochen, die in den Kobalt-Minen schuften. Auch sie erzählen von einer grausamen Welt. Jungen werden in einstürzenden Stollen lebendig begraben und ersticken qualvoll. Mädchen stehen in Wasser, das mit Chemikalien vergiftet ist, um Kobalt auszuwaschen. Kinder schleppen Säcke mit dem Metall, die fast so schwer sind wie sie selbst. Jugendliche verlieren Arme und Beine bei Unfällen. Mütter weinen um ihre getöteten Kinder, Frauen um ihre Ehemänner.

Zwei Dollar am Tag für die lebensgefährliche Schufterei

Soldaten zwingen Kinder zur Arbeit in den Minen und erschießen jene, die das Kobalt an jemanden verkaufen wollen, der ihnen mehr dafür bezahlen würde als die Soldaten. Meistens erhalten die Kinder nur ein bis zwei Dollar pro Tag für ihre lebensgefährliche Schufterei. Wer als Krüppel einen Unfall überlebt, bekommt selten eine ausreichende medizinische Behandlung bezahlt, geschweige denn eine Rente.

Kara beschreibt in seinem Buch die intransparente Lieferkette des Kobalt-Abbaus. Internationale Konzerne betreiben die Minen als Joint Venture mit einem kongolesischen Staatsbetrieb. Sie nutzen moderne Technik und beteuern, keine Kinder anzustellen sowie Umwelt- und Sozialstandards einzuhalten. Viele Konzerne stammen aus China, aber auch aus der Schweiz wie zum Beispiel Glencore.

Detailansicht öffnen Tausende Menschen arbeiten in den Minen, die Arbeitsschutzbestimmungen werden oft umgangen. Oder es gibt sie gar nicht. (Foto: Junio Kannah/AFP)

Innerhalb und außerhalb der offiziell ausgewiesenen Minen gibt es Konzessionen, die von Kooperativen beaufsichtigt werden. In diesen Kooperativen sind Minenarbeiter organisiert, die nicht fest bei den Konzernen angestellt sind. Sie bauen Kobalt in Handarbeit ab. Die Kooperativen sollen über die Arbeitsbedingungen wachen. Das klappt laut Kara selten, weil zahlreiche Kooperativen der Bereicherung von lokalen Machthabern dienen. Auch Familien, die nicht in Kooperativen organisiert sind, graben in den kobaltreichen Regionen nach dem Metall. Sie sind so arm, dass sie keine Alternative sehen. Zwei Drittel der Kongolesen leben in Armut, obwohl ihr Land reich an strategischen Rohstoffen ist. Kara macht dafür die Profitgier einheimischer Machthaber und ausländischer Konzerne verantwortlich.

Nach seinen Recherchen gerät Kobalt aus allen Abbau-Kategorien über Zwischenhändler in die Lieferketten, weil der Transport in den abgelegenen Gegenden nicht überwacht wird. Der Forscher hat selbst beobachtet, wie handwerklich abgebautes Kobalt in Lastwagen von Minen-Firmen geladen wurde. Er wirft den Konzernen und der kongolesischen Regierung vor, darüber Bescheid zu wissen, aber nichts dagegen zu tun.

Fast schon aktivistisch tiefe Empörung

Die Konzerne behaupten, ihr Kobalt stamme nur aus offiziellen Quellen. Laut dem Cobalt Institute wird im Kongo zwölf Prozent des Metalls handwerklich gefördert. Nach Karas Berechnungen wird allerdings deutlich mehr als ein Drittel der Produktion unter menschenunwürdigen Bedingungen handwerklich abgebaut.

Bisweilen gibt der Autor mehr den Aktivisten als den Wissenschaftler. Sein Buch basiert auf einer tiefen Empörung über menschenverachtende Zustände, die es nicht geben müsste, wenn alle Beteiligten den Willen hätten, sie zu ändern. Die berechtigte Betroffenheit des Autors führt dazu, dass er vor allem die Opferrolle der kongolesischen Bevölkerung im Blick hat. Das wird den vielen Aktivisten nicht gerecht, die mutig gegen die Willkür aufstehen. Und es vernachlässigt die Tatsache, dass sich auch manche Minenarbeiter untereinander hintergehen oder von korrupten Geschäftemachern manipulieren lassen.

Zu kurz kommt im Buch auch die Verantwortung der Konsumenten in den Industriestaaten. Es ist erstaunlich, dass just eine gebildete Klientel die menschenverachtende Herkunft jener Produkte ausblendet, mit denen sie die Welt verbessern wollen. Konsumenten haben Macht. Sie können sie einsetzen, um auch Kindern im Kongo eine Chance auf Leben zu geben.

Siddharth Kara: Blutrotes Kobalt. Der Kongo und die brutale Realität hinter unserem Konsum. Übersetzt von Hans Freundl. Harper Collins, Hamburg 2024, 352 Seiten, 26 Euro. E-Book 18,99 Euro.