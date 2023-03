In Zukunft soll mehr Geld in die Bahn investiert werden. Dafür sollen auch Mittel aus der Lkw-Maut verwendet werden dürfen.

Nach 30 Stunden Verhandlungen hat sich der Koalitionsausschuss aus Spitzen der Ampelparteien SPD, FDP und Grüne geeinigt. 16 Seiten umfassen die Beschlüsse: Es geht um Klimaschutz, den Ausbau des Schienennetzes und die Beschleunigung von Planungsprozessen. Während die Verhandlungspartner selbst die Ergebnisse als zukunftsweisend anpreisen, kommt Kritik von Verbänden und der Opposition.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung hat die Ergebnisse des Ampel-Koalitionsausschusses scharf kritisiert. "Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin in Teilen fassungslos", sagte er am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". "Es wurde nichts beschlossen zum Haushalt, es wurde nichts beschlossen zur Kindergrundsicherung", führte er aus. Auch in der Heizungsfrage, die zwischen den Koalitionspartnern zum Streitthema wurde, gebe es nur Allgemeinplätze, keine Antworten. "Alle Fragen sind da offen. Da wird der Streit weitergehen", sagte Jung. "Wäre das ein Beschluss einer CDU-Regierung, die Grünen würden auf allen Marktplätzen demonstrieren."

Linke und AfD können den Ergebnissen aus dem Koalitionsausschuss nichts Gutes abgewinnen. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem Nachrichtenportal t-online: "Eine Erhöhung der Lkw-Maut macht kein Gesamtkunstwerk, sondern ist ein Debakel für die Ampelregierung und einen Kanzler mit fortgesetzter Führungsschwäche." Bartsch warf der Ampelkoalition zugleich "nebulöse Ankündigungen" vor und bezeichnete das Ergebnis der Beratungen als "blamabel". Wie Bartsch kritisierten auch die Fraktionschefs der AfD, Alice Weidel und Tino Chrupalla, dass das geplante Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen noch nicht vom Tisch sei. Sie nannten die Ergebnisse der Koalitionsgespräche insgesamt "dürftig".

Der Sozialverband VdK und der Kinderschutzbund monierten das Fehlen einer Verständigung zur Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung.

Vertreter von Umweltorganisationen wie Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger kritisieren, mit der Aufweichung der Sektorenziele falle die Ampelregierung hinter das Niveau der Vorgängerregierung zurück. Der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace, Martin Kaiser, monierte ebenfalls, mit der Aufgabe der Verpflichtung zur Umsetzung jedes einzelnen Sektorziels werde das Klimaschutzgesetz entkernt. Wenn nun 144 zusätzliche "klimaschädliche Autobahnprojekte" beschleunigt durchs Land asphaltiert werden sollten, werde das Klima weiter vor die Wand gefahren.

Lob von der Allianz pro Schiene und dem Städte- und Gemeindebund

Lob kam hingegen von der Allianz pro Schiene. Deren Geschäftsführer Dirk Flege begrüßte, dass die Bahn mehr Geld bekommen soll und dafür auch Mittel aus der Lkw-Maut fließen sollen. "Endlich wird der Zwang abgeschafft, die Lkw-Mauteinnahmen in Bundesfernstraßen investieren zu müssen. Jetzt darf in umweltfreundliche Alternativen investiert werden, das ist ein Riesenfortschritt", sagte Flege. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßte die Einigungen zum Verkehrssektor. Er lobte auch, dass weiter in den Straßenbau investiert wird. "Deutschland wird noch sehr lange auf die Automobilität angewiesen sein. Es wird Jahrzehnte dauern, das Schienennetz - auch das europäische - so auszubauen, dass das Volumen der Schienentransporte sehr deutlich steigen kann", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post.

"Weltformel noch nicht gefunden"

Die Reaktionen der Verhandlungspartner selbst hingegen fallen gemischt aus. SPD-Chef Lars Klingbeil sprach im ZDF-"Heute-Journal" von einem großen Modernisierungspaket, welches das Land über die kommenden Jahrzehnte verändern werde. Dafür sei er auch bereit, sich "mal zwei Tage an einen Tisch zu setzen". Klingbeil bescheinigte der Koalition ein gemeinsames Interesse, den Klimaschutz voranzubringen, die Infrastrukturprojekte auszubauen und auch die Planungs- und Genehmigungszeiten drastisch zu verkürzen. In den ARD-"Tagesthemen" sagte der SPD-Chef, viele der Beschlüsse kämen nun sehr schnell ins Parlament.

Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von SPD, Grünen und FDP verteidigt. Es gehe darum, wie Deutschland als Volkswirtschaft mit einer starken Industrie bis 2045 klimaneutral werde, sagte er am Mittwoch im Deutschlandfunk. "Also das ist ein gutes Paket, damit Deutschland wirtschaftlich stark bleibt und die Energiewende schafft." Heil zählte unter anderem den Ausbau von Infrastrukturen und der erneuerbaren Energien auf.

Die Reaktion von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dagegen fiel differenzierter aus. "Die Weltformel haben wir jetzt noch nicht gefunden", aber man habe nun einen klaren politischen Rahmen, in dem man sich bewegen könne, sagte Kühnert am Mittwochmorgen im Bayerischen Rundfunk unter Anspielung auf ein bisher unbekanntes Gesetz, mit dem Physiker sämtliche Phänomene des Universums erklären wollen. Allerdings seien die Ergebnisse vom Vorabend noch "kein Gesetzwerk", sagte Kühnert. Die Details müssten noch ausgearbeitet und verändert werden, zum Beispiel das Gebäudeenergiegesetz beim Thema Gas- und Ölheizungen. Doch dürfe die Diskussion zu Streitpunkten nicht noch einmal von vorn losgehen. Die Stimmung in der Ampelkoalition sei "deutlich freundlicher" als sie zuvor beschrieben worden sei, sagte der SPD-Politiker.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte das Maßnahmenpaket für die Bahn und den Schwerlastverkehr "sehr wuchtig". Habeck räumte in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" ein, dass die Planungsbeschleunigung für Autobahnprojekte seiner Partei nicht leicht gefallen, aber Teil der Kompromissfindung gewesen sei. "Das war kein Wunsch der Grünen", sagte Habeck. Wichtig sei aber, dass Probleme gelöst worden seien.

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der Grünen, schrieb bei Twitter: "Lasst euch nicht verunsichern. Auch wenn manches im Ergebnis nicht gut und jeder Schritt in die richtige Richtung gerade sehr mühselig ist: Wir kommen beim #Klimaschutz voran."

FDP-Fraktionschef Christian Dürr wertete die Ergebnisse des Koalitionsausschusses als wegweisend. "Gemeinsam hat sich die Koalition auf ein umfassendes Modernisierungs- und Beschleunigungspaket geeinigt, das einen wahren Paradigmenwechsel bedeutet", sagte Dürr der Deutschen Presse-Agentur. Das Tempo von Planungs- und Genehmigungsverfahren werde weiter erhöht. Das Klimaschutzgesetz werde von der "Planwirtschaft in die Marktwirtschaft" überführt. Die Koalition habe sich zudem zu Technologieoffenheit bekannt.

Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses

Der Koalitionsausschuss hatte mit Unterbrechungen von Sonntagabend bis Dienstagabend getagt. Die drei Koalitionsparteien einigten sich auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. Außerdem sollen neben Bahnstrecken auch bestimmte Autobahnprojekte, die Engstellen beheben sollen, beschleunigt werden. Die Rede ist von 144 Projekten. Mehr Geld soll die Bahn bekommen. Dafür sollen im Zuge einer Reform der Lkw-Maut Mehreinnahmen ganz überwiegend für Investitionen für die Schiene genutzt werden. Bisher gehen Einnahmen aus der Lkw-Maut nur in den Fernstraßenbau.

Bei Eingriffen in Natur und Landschaft, etwa durch den Bau von Windrädern oder Straßen, soll nicht nur ein Flächenausgleich gelten, sondern künftig auch Geld als Kompensation gezahlt werden können. Neu gehandhabt werden sollen die Jahresmengen, die Sektoren wie Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft an CO₂ ausstoßen. Überschreitet ein Bereich die vereinbarte Jahresmenge, müssen die Ministerien sogenannte Sofortprogramme für mehr Klimaschutz vorlegen. An dieser Erhebung für jeden Sektor will die Koalition zwar festhalten, nachsteuern soll die Regierung künftig aber erst nach zwei aufeinanderfolgenden Zielverfehlungen - und zwar für alle Sektoren zusammen.

Für den Einbau klimafreundlicherer Heizungen soll es nun einen sozialen Ausgleich geben. An der Vorgabe, dass vom 1. Januar 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll, will die Koalition aber festhalten.