Nach der Landtagswahl am 8. März in Baden-Württemberg sind die Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag nun erfolgreich zu Ende gegangen. Nachdem am Mittwoch in Stuttgart der seit 2011 amtierende grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit einem Festakt verabschiedet worden war, verständigten sich am Tag darauf der Grünen-Verhandlungsführer und voraussichtlich künftige Ministerpräsident Cem Özdemir und der CDU-Landeschef Manuel Hagel auf eine Neuauflage des grün-schwarzen Bündnisses im Südwesten.

„Beide Seiten haben hart gerungen“, sagte Özdemir. Es handle sich aber nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Zu den Inhalten sagte er, dass ein starker Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und Klimaschutz kein Gegensatz seien. Hagel sprach von einer „Reformkoalition“ und sagte: „Wir haben, finde ich, was wirklich G’scheites geschafft für unser Land.“ Am Wochenende sollen Parteigremien über die Inhalte des Koalitionsvertrags beraten, dieser soll dann nächste Woche der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Özdemir soll am 13. Mai zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die Aufteilung der Ministerien zwischen den beiden Parteien ist schon geklärt, wichtige Personalien kamen aber noch nicht ans Licht.