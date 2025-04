Alle Oppositionsparteien äußern harsche Kritik am Koalitionsvertrag – selbst die, die gar nicht mehr im Bundestag sitzt. Wo AfD, Grüne, Linke und FDP die schwarz-roten Pläne angreifen.

Von Vivien Timmler, Berlin

Heidi Reichinnek und Ines Schwerdtner haben da kurz mal was korrigiert. Vier Buchstaben haben sie dem Titelblatt des Koalitionsvertrages hinzugefügt, den Union und SPD soeben im Foyer des Paul-Löbe-Hauses vorgestellt haben, ein S, ein L, ein O und nochmal ein S. Und so wird aus „Verantwortung für Deutschland“ kurzerhand „Verantwortungslos für Deutschland“. Sie sei der Überzeugung, „dass das deutlich besser passt bei dem, was uns vorgelegt wurde“, sagt Fraktionschefin Reichinnek.