Von Robert Roßmann, Berlin

Es ist eine unmissverständliche Botschaft an die CDU-Spitze. „Wahlkämpfe werden nicht durch den Spitzenkandidaten allein gewonnen, sondern durch sein Team, durch die Menschen, die hinter ihm stehen“, sagt die Hamburger Junge-Union-Vorsitzende Antonia Haufler. „Diese Menschen sind diejenigen, die samstags am Infostand stehen und den Koalitionsvertrag verteidigen.“ Sie müssten deshalb durch „mehr Demokratie“ in der Partei stärker einbezogen werden.