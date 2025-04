Der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries fordert einem Zeitungsbericht zufolge wegen des Umfragehochs der AfD Konsequenzen für die laufenden Koalitionsverhandlungen. „Die Bürger haben mit großer Mehrheit den Politikwechsel gewählt und kein ‚Weiter so‘", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. Das sei der gemeinsame Auftrag an Union und SPD: „Eine echte Asylwende, eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, die auf Leistung und Wachstum setzt und eine umfassende Staatsmodernisierung müssen jetzt kommen.“Die AfD hatte einem Bericht der Bild zufolge die CDU/CSU in der Wählergunst erstmals eingeholt. Der Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa zeige, dass die Union zwei Prozentpunkte auf 24 Prozent verloren habe, meldete das Blatt. Die AfD legte demnach um einen Punkt auf ebenfalls 24 Prozent zu.CDU-Generalsekretär Carsten Linnemannbezeichnete die Umfragewerte in der Bild am Sonntag als bitter. „Sie zeigen, dass es jetzt nicht nur auf einen guten Koalitionsvertrag ankommt, sondern vor allem auf die Taten der neuen Regierung.“ Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) verspricht im selben Medium: „Sobald die Regierung steht, stellen wir die Weichen in der Wirtschafts-, Migrations- und Verteidigungspolitik um. Der Neustart wird in jedem Dorf und in jeder Stadt zu spüren sein.“Dabei ist Deutschland einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge bei Asylanträgen nicht mehr EU-Spitzenreiter. Das geht aus bisher unveröffentlichten Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union (EUAA) hervor. Die Zahlen werden in einem als vertraulich gekennzeichneten Bericht der EU-Kommission vom 2. April zur Lage der Migration in der EU und in Drittstaaten genannt, wie die Zeitung schreibt. Laut Welt am Sonntag liegt der Bericht der Zeitung vor. Demzufolge ist Spitzenreiter bei den Asylanträgen neuerdings Frankreich mit 40 871 registrierten Asylanträgen zwischen dem 1. Januar und dem 31. März dieses Jahres. Dahinter folgen Spanien (39 318 Asylanträge) und Deutschland. In Deutschland ist die Zahl der Schutzgesuche im ersten Quartal des laufenden Jahres um 41 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 37 387 Anträge zurückgegangen.