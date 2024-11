Die Koalitionsverhandlungen von SPD und BSW in Brandenburg sind um ein Problem reicher. BSW-Fraktionschef Robert Crumbach hofft nach der Drohung des Abgeordneten Sven Hornauf, die Wahl des SPD-Ministerpräsidenten nicht zu unterstützen, auf schnelle Klärung. „Ich gehe davon aus, dass wir die Probleme, die wir mit der SPD noch haben (. . .) zeitnah lösen können“, sagte Crumbach nach einer fast vierstündigen Fraktionssitzung. „Wenn wir die zeitnah gelöst haben, dann wird es auch eine Wahl des Ministerpräsidenten geben, wo an unseren Stimmen nicht zu zweifeln ist.“ Der BSW-Abgeordnete Hornauf hatte mitten in den Koalitionsverhandlungen gedroht, wegen Kritik an einer Stationierung des Raketenabwehrsystems Arrow 3 im Fliegerhorst Holzdorf durch den Bund und an Strukturmitteln für die dortige Region, nicht für SPD-Regierungschef Dietmar Woidke im Landtag zu stimmen. Eine Koalition hätte zwei Stimmen Mehrheit im Landtag.