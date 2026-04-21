Grüne und CDU kommen nach eigenen Angaben in den Koalitionsverhandlungen gut voran - dennoch müssen die Koalitionspartner in spe noch einige Hürden und Probleme aus dem Weg räumen. „Es gibt schon noch Auseinandersetzungen“, sagte Grünen-Politiker Cem Özdemir vor einem Treffen der Hauptverhandlungsgruppe in Stuttgart. „Wir fusionieren ja nicht, wir sind ja unterschiedliche Parteien. Aber ich finde, es muss immer ein Ringen um die beste Lösung fürs Land sein.“ Ins Detail ging Özdemir dabei nicht. In den Formulierungen seien sich Grüne und CDU einig, sagte er. „Da brauchen wir halt die Übersetzung, die sich bewährt angesichts knapper Kassen. Wir haben ja im Gegensatz zu Berlin keinen Dukatenesel“, sagte er mit Blick auf die Koalition von Kanzler Friedrich Merz (CDU). „Bei uns konnte man in Baden-Württemberg Mathematik nicht abwählen, bekanntermaßen. In Berlin konnte man das offensichtlich.“



CDU-Landeschef Manuel Hagel sagte: „Wir sind in einem konstruktiven Miteinander.“ Zur Frage, ob der Zeitplan eingehalten werden könne und die Facharbeitsgruppen am Freitag zu einem Ende kommen würden, sagte er, es gebe keinen Grund, daran zu zweifeln. Zu ausstehenden inhaltlichen Differenzen sagte er, nichts sei so, dass es nicht gelöst werden könne.