Im Wahlkampf war die Sache noch klar. Als „integraler Bestandteil der Außenpolitik und Instrument deutscher Werte- und Interessenpolitik“ sollte die Entwicklungshilfe zurück in die Zuständigkeit des Auswärtigen Amts (AA). Ein eigenes Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) sollte es nicht mehr geben. So stand es 2009 im Wahlprogramm der FDP. Es kam anders. Das Ministerium blieb nicht zuletzt auf Wunsch von Bundeskanzlerin Angela Merkel erhalten; Minister wurde der FDP-Mann Dirk Niebel.

An diese Geschichte und ihre Pointe müssen in Berlin in diesen Tagen viele zurückdenken. In ihren Koalitionsverhandlungen streiten Union und SPD über die Zukunft des BMZ. Nachzulesen ist das im Papier der für Außenpolitik zuständigen Arbeitsgruppe. CDU und CSU wünschen sich demnach „endlich Kohärenz in unserem gesamten Außenhandeln“. Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik sollen einschließlich der Außenwirtschaftsförderung Hand in Hand gehen. Zu diesem Zweck solle das BMZ in das AA integriert werden.

Für Friedrich Merz ist der Konflikt Teil einer doppelten Machtfrage

Die Sozialdemokraten halten dagegen. Sie plädieren für einen „integrierten Ansatz“ und eine bessere Zusammenarbeit zwischen BMZ, AA und dem Verteidigungsministerium. Auch so könne die „Effektivität und Kohärenz“ gesteigert werden. Eine andere SPD-Position wäre allerdings auch erstaunlich. Geleitet wurde die Arbeitsgruppe aufseiten der SPD von der geschäftsführenden Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, die für den Fortbestand ihres Hauses eintritt.

In Ländern wie Großbritannien habe sich gezeigt, „dass die Abschaffung eines eigenständigen Ministeriums oder einer starken Behörde entsprechend zu einer Schwächung der internationalen Beziehungen und Kooperationen führt“, sagte ein Sprecher ihres Ministeriums. Dabei verwies er auch auf die internationale Lage und darauf, dass US-Präsident Donald Trump gerade die Entwicklungsbehörde USAID abwickelt.

Tatsächlich geht es nur am Rande um eine Frage des Bürokratieabbaus. Zwar erhofft sich die Union „Synergieeffekte und Einsparungen“ durch eine Eingliederung des Ministeriums mit derzeit 1184 Mitarbeitern und zwei Dienstsitzen in Berlin und Bonn ins AA. Im Kern ist der Konflikt aber hochpolitisch und für den voraussichtlichen Kanzler Friedrich Merz (CDU) Teil einer doppelten Machtfrage.

In einer außenpolitischen Grundsatzrede bei der Körber-Stiftung sprach Merz im Wahlkampf von der „Wiederherstellung der außenpolitischen Handlungsfähigkeit“. Im Inneren will Merz die Außenpolitik zu diesem Zweck stärker bündeln, nach außen will er deutsche politische und ökonomische Interessen robuster vertreten – auch und gerade dort, wo deutsches Geld fließt. Die Trennung von Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit hält Merz für kontraproduktiv.

„Das Entwicklungsministerium abzuschaffen, wäre ein fataler Fehler.“

Das alarmiert traditionelle Träger der Entwicklungshilfe und Hilfsorganisationen. „Das Entwicklungsministerium abzuschaffen, wäre ein fataler Fehler und eine Hiobsbotschaft für Not leidende Menschen im Globalen Süden“, warnte die Präsidentin der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt, Dagmar Pruin. Wo eigenständige Entwicklungsministerien abgeschafft worden seien, sei Entwicklungspolitik „zu einem vernachlässigten und untergeordneten Anhängsel geworden“. Entwicklungszusammenarbeit sei „quantitativ und qualitativ massiv zurückgegangen“.

Andere Organisationen teilen die Sorge, dass mit der Abschaffung des BMZ auch stark schrumpfende Mittel einhergehen würden. Im Haushalt für dieses Jahr sind 10,3 Milliarden Euro für das BMZ veranschlagt, was allerdings nur den kleineren Teil der Mittel ausmacht, die Deutschland aus diversen Quellen für Entwicklungsleistungen aufwendet. 2023 lag dieser Betrag bei 35,05 Milliarden Euro. International werden diese Leistungen mithilfe der ODA-Quote gemessen. Das Ziel ist es, mindestens 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklung auszugeben. Die deutsche Quote lag 2023 bei 0,82 Prozent. Unbegründet sind die Sorgen nicht: Die Union plädiert wegen der Haushaltsnöte für eine „angemessene Absenkung“, die SPD für die Festlegung, das 0,7-Prozent-Ziel wenigstens nicht zu unterschreiten.

„Wer bei der Entwicklung spart, schwächt nicht nur unsere internationalen Partnerschaften, sondern auch die Werte und Interessen, für die Deutschland steht“, warnen bereits Persönlichkeiten aus Politik und Kirchen, unter ihnen die früheren Entwicklungsminister Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) und Gerd Müller (CSU), in einer gemeinsamen Erklärung. Müller sprach sich auch gegen die Abschaffung des BMZ aus – ganz im Gegensatz zu FDP-Mann Dirk Niebel. Der hofft, dass der alte FDP-Wunsch nun doch noch in Erfüllung geht. „Ich glaube, dass es ein guter Weg wäre, damit deutsche Interessen in internationalen Beziehungen stärker gewürdigt werden als bisher“, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur.