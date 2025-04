In der Union macht sich gerade das Gefühl breit, von der SPD bei den Koalitionsverhandlungen über den Tisch gezogen zu werden. Die Kritik am Vorsitzenden Friedrich Merz wird lauter. Nicht nur an der Basis.

Von Roland Muschel, Henrike Roßbach, Robert Roßmann, Jana Stegemann, Christian Wernicke, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

Wenn in diesen Tagen in Berlin die Chefverhandler von Union und SPD in die Nähe eines Mikrofons geraten, müssen sie Fragen nach dem Fortschritt der Koalitionsgespräche beantworten. Die Standardantwort lautet dann, dass man sich nicht unter Druck setzen lasse. Doch während die künftigen Koalitionäre das mit dem Zeitdruck weitgehend selbst in der Hand haben, lastet vor allem auf CDU-Chef Friedrich Merz noch ein Druck der ganz anderen Art: Die Parteibasis der CDU nämlich, das zeichnet sich in vielen Winkeln des Landes ab, ist mäßig begeistert von den bisherigen Verhandlungsergebnissen des wahrscheinlich nächsten Kanzlers.