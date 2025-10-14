Die Koalition hat die nächste Krise. In der SPD entlädt sich Unmut über die Idee vom Losverfahren beim neuen Wehrdienst. Der Plan ist tot, die Union macht den Verteidigungsminister als Schuldigen aus. Rekonstruktion eines turbulenten Tags im Bundestag.

Olaf Scholz ist jetzt ein freier Mann, er ist nur noch Abgeordneter und geht, bevor sich der Ärger Bahn bricht. Er ist anders als noch während seiner Zeit als Bundeskanzler nun ohne große Aktentasche unterwegs. Und er muss hier auch nicht mehr um Mehrheiten werben für Projekte, die bei seinen Leuten gar nicht gut ankommen.