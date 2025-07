Der Bundestag wollte über drei neue Verfassungsrichter abstimmen. Stattdessen folgte: die erste Krise der Regierung.

Von Nicolas Richter und Justin Patchett

Eigentlich stand die Wahl von drei neuen Verfassungsrichtern auf der Tagesordnung des Bundestags an diesem Freitag. Aber weil sich die Union kurz davor gegen eine Kandidatin der SPD positioniert, kommt es gar nicht erst zur Abstimmung.

„Wir erleben die erste Koalitionskrise“, sagt Nicolas Richter, der das Parlamentsbüro der SZ in Berlin leitet. „Ausgerechnet vor der Sommerpause.“ Dieser Eklat werde über die Ferien nachwirken und wochenlang für Diskussionen sorgen.

Welche Folgen die verschobene Abstimmung der Verfassungsrichter für die Zusammenarbeit von Union und SPD haben könnte, erklärt Nicolas Richter in dieser Ausgabe von „Auf den Punkt.“

Schwarz-rote Koalition : Ein Zerwürfnis zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt Die Wahl der neuen Verfassungsrichter sollte beweisen, dass Bundestag und Regierung handlungsfähig sind. Der Fall Frauke Brosius-Gersdorf stürzt Schwarz-Rot nun in die erste schwere Vertrauenskrise. SZ Plus Von Roland Preuß, Nicolas Richter und Henrike Roßbach ...

Weitere Nachrichten: Bundestag erinnert an Völkermord von Srebrenica; Trump kündigt Waffenlieferung an die Ukraine über Nato an.

Zum Weiterhören und -lesen:

Die Videoanalyse eines Vorfalls auf der propalästinensischen Kundgebung lesen Sie hier.

Moderation: Justin Patchett

Redaktion: Johannes Korschen, Selma Oestringer

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Phoenix.