Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat seine Entscheidung verteidigt, sich doch nicht gegen das milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD zu stemmen. „Wenn ich es wollte, stünde ich jetzt nicht als stellvertretender Ministerpräsident und Minister hier, sondern wäre schon heute entlassen und am Freitag würde ohne mich die Hand gehoben“, sagte Aiwanger am Donnerstagabend bei RTL Direkt. „Was, wenn ich dann ein toter Held bin?“, fügte er hinzu. Aus seiner Sicht hätte Bayern im Bundesrat dennoch zugestimmt, und auf den Kabinettsstühlen säßen SPD- statt Freie-Wähler-Politiker. Aiwanger will nun Reformdruck einfordern: „Das sinnvolle Einsetzen dieser Gelder zu fordern ist doch allemal besser, als zu sagen, ich bin daran gescheitert.“Nach der Entscheidung im Bundestag war auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit nötig, um das Grundgesetz zu ändern. 46 von 69 Stimmen waren dafür nötig. Vor der Sitzung war unklar, ob die sechs Stimmen aus Bayern dafür gebraucht würden – am Ende war das gar nicht der Fall. Vergangene Woche äußerten die Freien Wähler massive Vorbehalte gegen eine Zustimmung, die Bayern-SPD bot sich Söder daraufhin als alternativer Koalitionspartner an . Am Montag verständigten sich CSU und Freie Wähler im Koalitionsausschuss auf Zustimmung in der Länderkammer.Es ist nicht das erste Mal, dass Söder und Aiwanger aneinandergeraten. Woher der raue Ton kommt und wie sie sich doch immer wieder zusammenraufen – das hat Roman Deininger hier aufgeschrieben (SZ Plus):