In Berlin ist eine rot-grün-rote Koalition wieder ein wenig näher gerückt. Am Montag billigten die Landesverbände von SPD und Grünen das Ergebnis der Sondierungen mit der Linken und plädierten für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen . Die massive Kritik aus der Union, aber auch von roten und grünen Parteifreundinnen und -freunden scheint die Beteiligten nicht aus der Ruhe zu bringen .

Zumal Linke, SPD und Grüne in Berlin ihre umstrittenen Pläne zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände deutlich verschlankt haben. Damit verringerten sich die rechtlichen Risiken erheblich, analysiert Wolfgang Janisch, Rechtsexperte der SZ. Allerdings seien Prognosen dazu, wie ein möglicher Rechtsstreit ausgehen würde, schwierig: Es gebe nämlich schlicht kein einziges höchstrichterliches Urteil zum Thema.

Am Montag offenbarte sich noch eine weitere Kontroverse: So will Rot-Grün-Rot ein Abkommen mit der Bundeswehr zur Arbeit von Jugendoffizieren in Schulen aufkündigen. Die Vereinbarung sieht eigentlich vor, dass Angehörige der Bundeswehr jungen Menschen dabei helfen, sich kritisch mit der Sicherheitslage zu beschäftigen. Die mögliche neue Koalition will dies beenden, was der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, „völlig unverständlich“ nennt.

In Frankreich macht man sich derweil weiter Gedanken darüber, wie es am Wochenende zu einer Explosion der Gewalt kommen konnte – und wie sich neue verhindern lässt. Dabei räumte die Regierung ein, dass sie angesichts der Gewalt „unbestreitbar versagt“ habe, wie Frankreich-Korrespondentin Alexandra Föderl-Schmid berichtet. Die Regierung verhängte Ausgangssperren, um neue Krawalle zu verhindern.

Falls Sie einmal in eine ganz andere Welt eintauchen möchten, empfehle ich Ihnen diese Reportage unseres Nahost-Korrespondenten Bernd Dörries: Er ist in einer alten, sehr alten Diesellok durch Syrien gefahren. Das Land ist vom Bürgerkrieg teilweise zerstört worden, aber die Bahntrasse von Homs nach Aleppo verspricht, wenn alles gut geht, neuen Wohlstand.

Was heute wichtig ist

Berliner Grüne und SPD für Koalitionsgespräche mit Linke. Auf einem kleinen Parteitag der Grünen gab es für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Linken eine breite Mehrheit, der SPD-Landesvorstand hatte sich bei einer digitalen Sitzung dafür ausgesprochen. Bei der SPD sind die Vorbehalte groß – es wird darüber nachgedacht, einen Mitgliederentscheid zu einer möglichen rot-grün-roten Koalition zu prüfen. Zum Newsblog zu den Landtagswahlen

Ausgangssperren in Frankreich verhängt. In Paris, Nizza, Lille und weiteren Orten in Frankreich gelten in den Nachtstunden Ausgangssperren. Präsident Macron lehnte das Rücktrittsangebot des Innenministers ab. Für nächstes Wochenende sind neue Proteste der Gelbwesten-Bewegung angekündigt. Zum Artikel

Nach Frankreich: In Italien schlagen friedliche Proteste in Gewalt um. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berief am Montag eine Krisensitzung ein. Den Mailänder Polizeichef sagt, ihn habe das jugendliche Alter der Demonstranten überrascht. In Turin wurden Minderjährige verhaftet, Jugendliche besetzten sieben Gymnasien. Lastwagenfahrer und Landwirte blockierten Straßen in Süditalien. Zum Artikel

Merz beunruhigt wegen Sorglosigkeit gegenüber Russland. Die Menschen in Deutschland unterschätzten das Ziel Russlands: Das Land wolle „die gesamte politische Ordnung unseres europäischen Kontinents destabilisieren“. Die Machthaber in Russland fürchteten die Demokratie. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Berlin: Investorenkonferenz mit Bundeskanzler Merz gestartet. Die meisten Experten sind sich einig: In Deutschland wird zu wenig investiert, der Investitionsstau ist gewaltig. Er soll sich auf bis zu vier Billionen Euro belaufen. Die Investorenkonferenz soll Abhilfe schaffen. Am Abend wurde sie von Bundeskanzler Merz eröffnet, der mit Nvidia-Chef Jensen Huang auf der Bühne saß. Zum Artikel

Japanische Raumsonde zum Marsmond Phobos gestartet. Mit an Bord: der deutsch-französische Rover Idefix. Erstmals sollen auch Proben aus dem Marssystem zurück zur Erde kommen. Was diese Mission so schwierig macht – und so spannend. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Die Bundesregierung setzt auf Nvidia. Deutschland will wieder schneller wachsen und holt dafür den nach Börsenwert teuersten Konzern der Welt auf die Bühne. Beim Invest in Germany Summit sucht die Bundesregierung den Schulterschluss mit Nvidia. Bundeskanzler Merz und Nvidia-Chef Jensen Huang streuten sich beim Abendempfang gestern gegenseitig Rosen, blieben aber konkrete Projekte schuldig. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Satellitenfrequenzen, Starshield und Europas Abhängigkeit von den USA. Amerikas Botschafter bei der EU droht mit „verheerenden Folgen“, sollte Brüssel US-Anbieter wie Starlink benachteiligen. Musks Unternehmen warnt von einer möglichen Leistungsdrosselung. Genau das erlebt die Ukraine – doch in Washington will es keiner gewesen sein. All das zeigt, wie gefährlich abhängig Europa von den USA ist. Zum Briefing