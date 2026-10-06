Es ist ein seltener Moment der Einkehr. Lars Klingbeil steht ganz allein mit Martin Schulz in einer Ecke an einem weißen Stehtisch, es ist ein sehr ernstes Gespräch, beide schauen besorgt drein. Es kommt gerade einiges zusammen, nicht nur in der Koalition.
Bundesregierung vor KoalitionsausschussBloß nicht die Fehler der Ampel wiederholen
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Die Union wirft der SPD vor, Reformvorhaben zu verschleppen – die Sozialdemokraten mahnen mehr Gerechtigkeit an. Das schlechte Verhältnis der Koalitionspartner erinnert immer stärker an die Vorgängerregierung.
Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin
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