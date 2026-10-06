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Bundesregierung vor KoalitionsausschussBloß nicht die Fehler der Ampel wiederholen

Lesezeit: 4 Min.

Das Misstrauen wächst: Vizekanzler Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Das Misstrauen wächst: Vizekanzler Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Foto: Michael Kappeler/dpa

Die Union wirft der SPD vor, Reformvorhaben zu verschleppen – die Sozialdemokraten mahnen mehr Gerechtigkeit an. Das schlechte Verhältnis der Koalitionspartner erinnert immer stärker an die Vorgängerregierung.

Von Daniel Brössler und Georg Ismar, Berlin

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Es ist ein seltener Moment der Einkehr. Lars Klingbeil steht ganz allein mit Martin Schulz in einer Ecke an einem weißen Stehtisch, es ist ein sehr ernstes Gespräch, beide schauen besorgt drein. Es kommt gerade einiges zusammen, nicht nur in der Koalition.

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In der Regierung gibt es bei einigen schon Endzeitstimmung wie zu Zeiten der Ampel – sogar der Bundespräsident schaltet sich besorgt ein. Warum Union und SPD einander immer überdrüssiger werden.

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