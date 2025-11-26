Mit welchen Zuschreibungen musste die CDU in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon alles leben: „Machtmaschine“, „Kanzlerwahlverein“ und dergleichen mehr. Im Zweifel war der Partei reibungsloses Regieren wichtiger als ihr Programm. Doch in den vergangenen Monaten ist diese Machtmaschine gewaltig ins Stottern geraten.
Vor dem KoalitionsausschussDie Machtmaschine stottert
Der Streit um das Rentenpaket zeigt: Die Abgeordneten der Union sind schwerer zu führen als früher. Das hat viele Gründe. Es ist jetzt aber vor allem für Jens Spahn ein großes Problem.
Von Robert Roßmann, Berlin
