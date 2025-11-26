Zum Hauptinhalt springen

Vor dem KoalitionsausschussDie Machtmaschine stottert

Der Bundeskanzler (rechts neben ihm  JU-Chef Johannes Winkel) hatte einen schweren Stand auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. (Foto: Chris Emil Janssen/IMAGO)

Der Streit um das Rentenpaket zeigt: Die Abgeordneten der Union sind schwerer zu führen als früher. Das hat viele Gründe. Es ist jetzt aber vor allem für Jens Spahn ein großes Problem.

Von Robert Roßmann, Berlin

Mit welchen Zuschreibungen musste die CDU in den vergangenen Jahrzehnten nicht schon alles leben: „Machtmaschine“,  „Kanzlerwahlverein“ und dergleichen mehr. Im Zweifel war der Partei reibungsloses Regieren wichtiger als ihr Programm. Doch in den vergangenen Monaten ist diese Machtmaschine gewaltig ins Stottern geraten.

